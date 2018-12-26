馬拉松超狂補給站「肋排雞湯餵食接力」　跑完再胖2公斤！

▲第四屆新竹馬拉松即將開跑，市長林智堅說，「歡迎大家一起來體驗舌尖上的新竹」。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

邁入第四屆的「2019新竹市城市馬拉松」即將於2019年1月6日上午六點在樹林頭準時開跑，此次馬拉松共計約8千人參與，當日上午5:50至下午13:30也將分路段、分時段進行交通路線管制。今年不但賽事內容升級，更加了許多新竹名店的美食補給站，共26家美食分別以各式甜點、傳統美食、飲品熱情相挺「只有在新竹市才嘗得到！」市長林智堅說，「歡迎大家一起來體驗舌尖上的新竹」。

「不計成本，不要切成小塊，要用大塊蛋糕直接提供給跑者」，70年歷史的老店家「淵明餅舖」提供招牌水蒸蛋糕，和一般烘焙的蛋糕不一樣，水蒸蛋糕在製作過程中不添加任何油脂，吃起來格外清爽無負擔，有肉燥、紅豆、芋頭三種口味，口感清香綿密，滋味獨特。

有80多年歷史的老字號「彭成珍餅舖」則為馬拉松量身訂製小竹塹餅，特別讓跑友用吃來體驗傳統新竹文化；排隊名店水哥養生早餐，以超堡大飯糰聞名，這一次也將特製跑者專屬小飯糰，方便跑友入口；還有新竹人冬天進補的指定名店「老店薑母雞」也特別熬煮薑母雞湯，在賽道上溫暖跑者的心。

飯店業者「竹湖暐順麗緻文旅」不但提供專屬跑友的住宿優惠好康，更在賽道上提供精緻的飯店主廚級甜點，要讓跑友補充元氣跑出好成績。「新竹英迪格酒店」則精心為跑者規劃甜在心香蕉巧克力、繽紛香濃棉花糖為跑者補充能量，Sawadika香辣打拋豬飯、溫暖你的胃香濃玉米湯等特製餐點，更提供由飯店頂級牛排館CHAR特製的迷你低溫牛肋排，熱情的為跑者補充能量。

本次參與「舌尖上的新竹」補給站業者

鮮碧爾啤酒、香山牧場、淵明餅舖、彭成珍餅舖、河堤上的貓、DoReMi豆戀迷、竹湖暐順麗緻文旅、獅伯煎餅、薪石窯、新竹英迪格酒店、美乃斯、新福源花生醬、阿忠冰店、老店薑母雞、馬雅烘焙咖啡、亞蘿蔓洋果子、CoCo中正店、新復珍、水哥養生早餐、大村武串燒居酒屋、Vibes Kitchen & Bar、Like.8來點吧、Like.8來點吧(17KM)、BistroMaverick獨行客餐酒館、赫曼咖啡、814大同冰店等店家。