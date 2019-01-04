日本藝術家團隊巧思　小豬太空人將登陸東門城

▲新竹市長林智堅到作品組裝現場「探班」，讓藝術團隊驚喜連連。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

「2019新竹過好年」本月初搶先起跑！擔任設計東門城主燈的日本京都造型藝術大學團隊，在知名藝術家森岡厚次帶領下，12月底起進駐新竹市，因應豬年到來，以《探索》為題打造八公尺高的主燈「小豬太空人」，可愛小豬全身太空裝扮，手持望遠鏡看向遠方幸福街景，新竹市長林智堅表示，本次特別邀請曾參與京都巨型燈飾藝術的大學團隊來訪，為竹市設計結合豬年主題、帶出城市未來展望的可愛主燈，邀請民眾近日可造訪東門城，為遠道而來的藝術團隊打氣。

新竹市政府文化局長黃竫蕙表示，搶先預告2019新竹過好年活動將以《探索》為主題，除了邀請國際藝術家在東門城創作主燈，並在護城河周邊打造驚喜燈飾，主燈「小豬太空人」八公尺高，手持望遠鏡登上東門城探索未來的幸福基地，1月7日前歡迎民眾途經時，不妨停下腳步，看看藝術家們正在精心打造主燈的過程，並為他們加油打氣道聲新年快樂。

日本國際知名藝術家森岡厚次表示，京都造形藝術大學是日本國內知名大學，曾參與製作京都當地年度祭典巨型燈飾藝術，此次帶領的15位學生，趁著年假來到新竹，並與清華大學藝術與設計學系共同創作主燈，透過創作進行藝術交流，經驗難得。尤其，將日本傳統製作燈飾的技術，應用在東門城的主燈製作上，倍感興奮，希望能在新竹留下深刻美好的回憶。

林智堅日前也特別帶上光華冰菓店紅豆湯圓，到作品組裝現場「探班」，讓藝術團隊驚喜連連，森岡厚次也現場示範作品組裝，並解說小豬太空人望向遠方，是尋找城市幸福基地的創作理念，還展示了為太空小豬計畫特地製作的團體工作服。林智堅市長除向大家打氣，也問團隊「有沒有吃到新竹美食」，還推薦成員工作之餘，別忘了把握機會去鄰近的舊城區、城隍廟走走，感受新竹獨特的風情與美食。

活動開幕式定1月25日下午6時於228公園舉行，特別邀請宇宙人樂團，現場打卡贈送小紀念品(限量送完為止)，歡迎大小朋友穿上太空裝，一起來分享幸福城市歡喜過好年氛圍。詳情請洽2019新竹過好年FB粉絲頁、1999為服務專線或電話03-5337945查詢。