2018鴻梅新人獎巡迴展　拓展藝術欣賞面向

▲新竹市文化局梅苑畫廊舉辦「2018鴻梅新人獎巡迴展」。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局梅苑畫廊即日起至2019年1月1日止舉辦「2018鴻梅新人獎巡迴展」，展出財團法人鴻梅文化藝術基金會贊助培育的5組新秀藝術家及藝評家作品，同時回顧基金會十年發展歷程。展覽以結合創作與評論的方式，拓展大眾認識及欣賞藝術面向，歡迎民眾蒞臨參觀。

新竹市長林智堅表示，生根於新竹、活躍於台灣藝文界的「鴻梅文化藝術基金會」，長期關注台灣藝文人才及環境，尤其致力藝術人才的挖掘、陪伴與涵育工作，「鴻梅新人獎」特殊獎助機制及豐碩成果，可見其用心。今年適逢「鴻梅文化藝術基金會」成立十週年，特別藉此表達敬佩及感謝之意，期待新竹文化城有越來越多的藝文種子萌芽茁壯。

鴻梅文化藝術基金會董事長陳添順先生表示，基金會成立於2008年，在2013成立五周年之際，啟動「鴻梅新人獎」，以三年為計畫單位，第一年公開徵選、第二年創作及評論併進、第三年出版作品集並巡迴展覽，支持對藝術創作懷有充沛熱情與夢想的年輕藝術創作者。回顧基金會過去十年來由偏鄉、補救教育出發，至投入鼓勵藝文、培養藝術新秀歷程與成果，未來將持續以更宏大的視野及目標，為台灣藝文環境與人才培育貢獻一份心力。

基金會執行長林靜雯指出，「鴻梅新人獎」的核心在潛力新秀的陪伴與支持，展出的創作類得獎新人─范思琪、陳柏源、張如安、張庭甄、蔡鎮澤，以及藝術評論類新人─羅倩、郭朝淵、彭康家、許懿尹、邱廷浩潛力無窮、創作能量豐沛，基金會能夠陪伴新人們勇闖未可預期的創作之路，見證最珍貴的蛻變歷程，是最幸福的一件事。歷程中最感恩的，莫過於一路陪伴新人的謝鴻均、張晴文、陳明惠、陳貺怡、陳懷恩、廖新田、蕭瓊瑞及薛保瑕等老師不辭辛勞的長期投入，引領藝術新苗茁壯燦爛。

文化局表示，此次2018鴻梅新人獎巡迴展作品歷時兩年的創作發展，引發出令人回味的音階，也建構出台灣年輕世代創作者的聲音駐留場。展出形式亦有別以往，自訂展出主題，從不同的生活面向切入，不論是以動物的隱喻、海面的波光、氣氛的重現、線條的重構或是廢墟的景觀作為元素，參展藝術創作者們經過年來的構思與錘鍊，終於完成。

歡迎喜愛藝術的民眾，踴躍蒞臨參觀，詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841查詢。