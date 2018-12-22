鴻梅文化基金會十歲生日　「新人獎」為新秀搭建舞台　

▲鴻梅文化藝術基金會在新竹展開新人獎巡迴展，並慶祝基金會成立十周年。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

長期於新竹在地深耕藝文的鴻梅文化藝術基金會，12月22日下午在新竹市文化局梅苑舉辦2018鴻梅新人獎巡迴展新竹場的開幕，並慶祝基金會成立十週年。鴻梅文化藝術基金會陳添順董事長分享，基金會這十年真心不求回報，為藝術新秀搭建平台，期望透過陪伴與支持，優化藝術生態。除了持續鼓勵藝術及藝評創作外，下一個十年更將開展工藝設計的面向，把美好的工藝文化內涵導入當代日常生活之中。

鴻梅文化藝術基金會是由企業家陳添順先生與四位兄弟姐妹為感念父母於2008年成立，先是投入偏鄉丶補助教育及社會弱勢的補助，後轉型為文化藝術基金會，積極於藝文環境的涵育，並開辦「鴻梅新人奬」進行藝術創作及藝評書寫潛力新秀的陪伴與支持，2018年適逢「鴻梅文化藝術基金會」成立十週年，

到場的國立清華大學藝術設計系謝鴻均教授、國立台中教育大學美術學系陳懷恩副教授，也代表評審團致詞鼓勵展出新人。謝鴻均教授感性分享，她見證鴻梅基金會陪伴藝術新秀成長歷程，將藝術家當孩子般的呵護與陪伴，感動她更多鼓勵學生報名參加徵選。陳懷恩副教授擔任基金會三屆評審，幽默表示碩士論文是三位指導老師，而基金會是五位老師若再加上董事長執行長共七位學者專家同時指導。以徵選而言是很特殊獨一無二，得獎後才是開始， 陪伴中有指導有鞭策。

「2018鴻梅新人奬巡迴展」展出作品共計35件，以結合5位創作者范思琪、陳柏源、張如安、張庭甄、蔡鎮澤及5位藝評家羅倩、郭朝淵、彭康家、許懿尹、邱廷浩的方式，進行發表丶畫冊輯印與展覽。開幕式中除了由創作者一一上台分享創作理念及作品內容，並在場為貴賓民眾進行導覽解說。

展覽資訊：

新竹展場：新竹市文化局梅苑 琉璃畫廊 (新竹市東大路二段15巷1號)

展期：2018/12/19(三)-2019/1/1(二)

開放時間：周二到周日 9:00-12:00，13:00-17:00

開幕茶會：新竹 2018/12/22(六)14:30

作品發表：范思琪 陳柏源 張如安 張庭甄 蔡鎮澤

藝評發表：羅倩 郭朝淵 彭康家 許懿尹 邱廷浩