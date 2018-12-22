盤點4項日本平成年代懷舊玩具　復刻後又讓人瘋狂搶買了

▲日本樂天近期推出平成懷舊玩具專區，讓消費者重回令人懷念的80、90年代。（圖／翻攝自日本樂天市場）

記者洪菱鞠／台北報導

今年日本將迎接「平成年代」最後一個聖誕節，由於消費者購買節日禮物需求大增，許多80、90年代玩具趁勢推出進化復刻版，吸引不少民眾搶購，有網購平台觀察站上懷舊玩具銷量因此提升3成，並進一步盤點那些從平成初年到現在，讓眾多人瘋狂的流行玩具。

年底是購買禮物的旺季，而今年是日本「平成年代」的最後一年，日本樂天市場站上近期就吹起一股復古風潮，不僅推出平成懷舊玩具專區，還特別整理從平成初年到現今，曾引起許多人瘋狂的流行玩具，其中有4樣玩具就連台灣人也很熟悉。

懷舊玩具1

Tamagotchi電子寵物系列：1990年代超紅的掌上型電子寵物系列，是許多7、8年級生共同的童年回憶，發行至今已滿20歲，最近為慶祝電子雞發行20週年，遊戲公司萬代也推出了復刻版本，外型更繽紛可愛，預計再掀電子寵物熱潮。

懷舊玩具2

四驅車：在90年代風靡世界的迷你四驅車，在軌道中極速奔馳令人感到熱血沸騰，如今又再度掀起一陣旋風。

懷舊玩具3

新神奇寶貝抓抓機：復古玩具不能不提近年來再度紅遍男女老少的神奇寶貝，Pokemon GO造成全世界的抓寶風潮，周邊商品也大受歡迎，玩家們不只在路上抓寶，也在家享受「真正」的抓寶樂趣。

懷舊玩具4

月光變身盒造型行動電源：美少女戰士是許多30歲左右女性們小時候共同的話題回憶，現在則是出現充電時會發光，且附有鏡子的月光仙子變身盒造型行動電源，雖然無法也真的變身成正義的水手戰士，但可以讓讓美戰迷們滿足一下童年的幻想。

相較於日本的復古卡通熱潮，台灣則以懷舊風為主，像是搭載超級瑪莉、泡泡龍、冒險島、魂斗羅等129款經典遊戲的迷你掌上遊戲機；開啟開關後，小魚隨著音樂旋轉的電動轉盤釣魚台；許多人小時候到柑仔店最愛玩的戳戳樂，這些遊戲電玩或復古童玩吸睛又好玩，在台灣樂天市場上很受青睞，其中又以復古電玩最受歡迎，整體銷量激增2成。