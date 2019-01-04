搶票預備！台鐵春節加開513列次　離峰紅眼車7折、大專生6.9折

▲台鐵春節疏運計畫今（4）公布。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

為因應108年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵局今（4）宣布自31日（星期四）起至2月11日（星期一）止計12天，全線加開各級列車總計513列次及加掛車廂1,012輛次，另外還祭出離峰紅眼車7折、大專生6.9折優惠，9日凌晨0時開放購票，民眾可多加利用。

台鐵局表示，加開班次中包含東部幹線（含南迴線）加開自強號167列、莒光號80列、復興號及區間車64列，共計311列次；西部幹線加開自強號38列、莒光號4列、復興號及區間車160列，共計202列次。

台鐵局為紓解國道5號壅塞情形並強化東線運能，108年2月2日至2月10日止（共9日），加開樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車，疏運臺北=宜蘭=花蓮間返鄉、出遊旅客，並提供北＝宜100元、北＝花200元優惠票價。

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）※點圖放大

另外為分流春節尖峰時段旅客，台鐵局表示，除於今（108）年春節疏運期間之節前（2月1日）及節後（2月9日）離峰時段推出7折紅眼列車外，另於節前（1月30、31日）及節後（2月11、12日）實施指定班次大專生69折優惠票價，以紓解尖峰時段人潮。

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）※點圖放大

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台鐵局補充，2月1日、2日、9日及10日加開花東線8列次及南迴線2列次實名制班次，其中花東線8列次僅開放身分證U、V及107年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票；南迴線2列次僅開放身分證V及107年12月1日以前設籍臺東縣民網路訂票。

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）※點圖放大

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台鐵局提到，除實名制列車以外，花蓮縣政府及臺東縣政府各申請6列次返鄉及返工專車共計開行12列次，由地方政府另行宣佈票務相關事宜；而為加強疏運旅客，自1月31日至2月11日止暫停發售親子車廂車票，以一般車廂方式售票。

▲台鐵春節疏運計畫。（圖／台鐵局提供）※點圖放大

台鐵局說明，108年春節連續假期車票自108年1月9日（星期三）0時起開放東部幹線列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）、108年1月10日（星期四）0時起開放西部幹線對號列車及108年1月11日（星期五）0時起開放實名制列車之網路、電話語音及超商訂票。詳細列車班次及時刻自即日起可於臺鐵局官網查詢。

為嚇阻訂票黃牛，台鐵局現已與鐵路警察局成立「淨網專案」，若發現訂票系統資料異常，即主動將資料移請鐵路警察局做進一步追查偵辦，並依鐵路法65條條文「購買車票加價出售圖利者，按張數處每張車票價格之5-30倍罰鍰；虛偽資料或不正指令輸入電腦或其相關設備而購買車票、取得訂票或取票憑證者，處五年以下有期徒刑或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金」移請主管機關裁罰，以維持訂票系統公平性及維護旅客權益。

為強化資訊安全，維護訂票公平性，本局訂票網站、官方版「台鐵e訂通」APP訂票、超商及語音訂票，皆經過系統驗證碼認證，建請使用以上訂票方式，以確保您的權益。