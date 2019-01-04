圈圈地獄攻陷訂票網！高鐵今搶春節票「炸了」　4分鐘內狂賣4.1萬張

▲高鐵春節票今（4）凌晨開放搶票，4分鐘內狂賣4.1萬張。（圖／記者姜國輝攝）

記者曹悅華／台北報導

今（4）凌晨零時是高鐵春節車票開搶日，自開放售票後，旅客預訂狀況踴躍，不過不少網友抱怨整整15分鐘深陷「轉圈圈地獄」，怎麼重整都無法成功訂票，對此，台灣高鐵公司回應，開放訂位後4分鐘內即成功完成4萬1千餘張車票訂位，今（108）年第一個小時即成功售出42萬2千多張票，比去（107）年多出近5萬張票，顯示系統處理旅客訂位今年已更加提升。

據了解，高鐵從3日23時58分網站就開始進入無限旋轉的「圈圈地獄」，不停重整「超過15分鐘」都無法進入訂票內頁，針對網友的抱怨，台灣高鐵公司稍早說明，開放訂位期間有專人隨時監測售票狀況，各系統運作維持正常訂票效率。

▲高鐵春節訂票相當踴躍。（圖／記者屠惠剛攝）

高鐵公司進一步補充，開放訂位後4分鐘內即成功完成4萬1千餘張車票訂位、8分鐘內完成8萬9千餘張車票訂位、22分鐘內完成22萬5千張訂位、34分鐘內完成33萬9千多張訂位、55分鐘內完成41萬4千多張訂位，第一個小時則成功售出42萬2千多張票，比去年多了近5萬張票，顯示系統處理旅客訂位今年已更加提升。

高鐵公司2日宣布自31日（四）至2月11日（一）規劃為期12天的春節疏運，共加開465班次列車，1月4日（五）凌晨零時起開放搶票，可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。至於是否會再加開班次，高鐵公司說會視這兩週訂票狀況而定，會再對外公布。