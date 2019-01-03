「韓流」攻陷國境之南！傳高雄邀屏東聯合推台灣燈會　他否認了

▲屏東縣長潘孟安（右4）今否定已談妥高屏聯合行銷燈會。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

2019屏東燈會下月登場，今（3）在台北圓山大飯店舉行主燈揭幕記者會，會後對於高市觀光局長潘恆旭1日證實這屆台灣燈會將與高雄愛河畔舉行的「高雄燈會」聯合行銷，外界認為是「韓流南飄」，對此屏東縣長潘孟安否認，直指「完全沒談」，打臉已經談妥一說。

今年邁入第30屆的台灣燈會將在2月19日（元宵節）在屏東舉行，觀光局今舉辦記者會，正式對外發表主燈「巨鮪來富」和小提燈「2019屏安豬」，潘孟安表示，台灣燈會難得來到屏東，而這次燈會總共22個主題，搭配遊程，山、海、陸運景觀、特殊的地貌，讓所有觀光客到此都能感受到屏東的美，他也呼籲民眾「來屏東不只要來賞花，來三天才剛剛好」。

▲2019屏東燈會主燈。（圖／記者曹悅華攝）

會後，面對記者詢問外傳屏東將與高雄聯合行銷台灣燈會，且高市府已與屏東縣談妥，潘孟安表示「完全沒談」，他提及，現在主要都跟觀光局合作，而燈會不只是屏東事情，是全國的事情，提到會邀請其他縣市長到屏東，也會加強整合南高屏遊程。

潘孟安補充，昨（2）縣府同仁有告知收到潘恆旭邀約，但具體邀約內容還不知道，對於合作樂觀其成也很歡迎，他指出，城市間合作也是必然的，但目前就是完全沒談、沒有任何相關消息。