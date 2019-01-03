日本時間18:10熊本5.0強震　觀光局：378名台灣旅客全數平安

▲日本地震3日當地晚間6點發生地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者曹悅華／台北報導

日本熊本縣今（3）當地時間下午6時10分左右傳出地震，震央位於熊本縣，最大震度6弱、規模5.0，深度10公里，並無海嘯風險，對此，觀光局說明，就目前資料顯示，前往該地台灣旅客約12團、378人，聯繫旅行社後得知無傷亡情形，行程也未受影響。

根據氣象廳，此次地震震央為北緯33度、東經130.6度處，最大震度為熊本縣和水町的6弱，而熊本縣熊本北區、玉東町則為5弱。此外，推特上也有網友上傳最新消息，網友@luv_ya_oO表示，地震當時自己正好搭上一班九州新幹線列車，整輛列車當場因地震緊急停止，車廂內的門也只能以手動方式打開。據悉，久州新幹線博多站到鹿兒島站區間部分列車停駛中。

對此，觀光局表示，經詢問雄獅、康福、易飛網、東南、五福、山富國際、長汎、鳳凰國際、燦星國際、喜鴻等主要日本線旅行社，目前該地旅遊團體約12團378人，旅行社回報尚無旅客傷亡情形，行程也未受影響，本局截至目前為止未接獲旅客傷亡或受困情形。



觀光局進一步說明，已請請各旅行社應妥善照料旅客並注意安全，如有需協助事項請儘速通知本局，後續並持續掌握相關訊息。