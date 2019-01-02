網狂敲碗春節加班車！台鐵「壓公布期限」　承諾照元旦推北花優惠

▲台鐵春節連假疏運計畫預計本週公布。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

元旦4天連假剛過，台鐵局今（2）指出，受到假期比往年長、強烈大陸冷氣團及東北季風影響，每日平均運量較去年減少1萬人，僅76萬3605人次，等於減少1.4%，至於在今天高鐵公布春節加班車後，不少網友敲碗台鐵春連假疏運計畫，對此，台鐵局透露預計本週內對外公布，反應很好的北宜和北花區間快車會比照元旦提供優惠票價，屆時民眾可多加利用。

台鐵局運務處科長王文謙表示，今年元旦連假平均運量較去年減少1.4％，平均每天載客人數為76.4萬人次，單日最高運量為80.5萬人次，出現在12月30日，而去年平均是77.4萬人次，他表示這與假期是3天還是4天有關，因為今年放假天數較長，所以旅客運量尖、離峰會較為分散，短程旅遊特性也會增加，不過因為31日跟1日特別冷跟下雨，難免影響短途旅次，所以表現沒有預估的理想，長途也不會那麼集中，跟去年相比旅客運量才會略微減少。

▲台鐵局表示元旦連假反應很好的北宜、北花區間快車，春節連假也會推出。（圖／記者曹悅華攝）

王文謙同時針對此次連假在東部有實施實名制列車跟返鄉專車，北花、北宜也有區間快車及東部普悠瑪和太魯閣號限量發售無座票情形做說明，會發現實名制列車平均利用率很高，達到100％以上，這跟發售站票有很大關係；至於區間快車，祭出台北宜蘭100元和台北花蓮200元優惠後，同樣刺激利用率，不過旅向較其他列車也更為明顯。

最後，因為高鐵今已公布春節加班車資訊，民眾不免好奇台鐵局在春節的疏運規劃。對此，王文謙說，今年春節假期比去年長，春節是返鄉最重要的節日，加班車重點會放在放假前一天下班後跟放假當天早上，節後則是擺在收假前兩天跟放假最後一天，至於這次反應很好的北宜、北花區間快車照樣會推出優惠，中間短途旅遊需求也會納入加班車考量中，民眾可多加利用。