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SOP跟北捷差很大！消基會怒轟台鐵：普悠瑪翻覆至少給3倍賠償金

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲普悠瑪翻覆至今已經超過2個月。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪翻覆至今已超過2個月，即便行政院調查小組已公布事故發生主因，台鐵局及交通部也針對主管階級做懲處，還是難以撫平罹難者家屬甚至外界的憤慨，認為有避重就輕之嫌。對此，消基會今（3）連同台灣鐵路產業工會召開記者會，怒轟「台鐵制度殺人」，「SOP跟北捷差太多」，並認為對傷者的賠償金應該拉高到3倍，對此台鐵也給出回應。

▲消基會譚普悠瑪翻覆事件。（圖／記者曹悅華攝）

▲消基會今召開記者會怒轟台鐵制度殺人、行車SOP跟北捷差很大。（圖／記者曹悅華攝）

消基會董事長雷立芬氣憤表示，今天開這場記者會就是希望「不要再讓台鐵制度殺人」，18位罹難者的理賠雖確定，但剩上200人的理賠還是未知數，會盡可能幫這些民眾爭取，而按照《消費保護法第51條》規定，消費者若因重大過失而造成損害，損害賠償金應從寬處理，拿到3到5倍的賠償金。

另外，消基會針對事故發生後，並非所有普悠瑪列車都停駛做檢修，甚至還是沒有明確訂定出SOP和一套標準，認為行車安全仍令人擔憂。同時，台灣鐵路產業工會理事長蕭農瑀也提出，希望台鐵局正視司機和調度員停車規定模糊問題，她指出，現在台鐵有個表單，請司機員發車前檢查動力系統跟車零件，但這只是個表單，打個勾、簽個名就好了，並沒有明確告訴司機員甚麼時候該做甚麼事，認為這樣的做法太過草率，甚麼東西壞掉要停車、可以在哪裡停車都不清楚，建議台鐵提出分類，比照北捷，讓基層人員知道要怎麼處理突發狀況。

▲消基會譚普悠瑪翻覆事件。（圖／記者曹悅華攝）

▲台灣鐵路產業工會理事長希望台鐵局正視司機和調度員停車規定模糊的問題。（圖／記者曹悅華攝）

消基會秘書長吳榮達則痛批，如果無法比照飛航準則，至少要比照北捷規定，像是發車之前一定會針對設備檢查測試，要檢查合格以後才能夠從控制中心發車去正線載客，人員部分，電聯車駕駛人員在執行勤務前都要檢查後才能正式開車，另提到在行駛中，若未符合發車標準，由控制中心發其他符合標準的列車做替代，有問題的車則立即做檢修動作。

最後吳榮達呼籲台鐵局應儘速建立「安全即準時」的核心價值，並落實以下「5個行車安全制度」，讓司機員專心駕駛安全列車，還給消費者安全的運輸環境：

1.所有車體比照航空器，在出庫前必須定期檢修，備足耗材和重要零件，並經過專人簽名負責。

2.訂定司機員適合擔任駕駛之生理狀況、行車前酒測、藥物副作用等評估標準，以確保乘客第一時間的安全。

3.駕駛及調度員對於列車機械系統運作流程的專業知識必須加強，必要時，行駛路段應配備專業檢修員，可以隨時維修故障列車。

4.萬一不幸發生連續性故障，應速建立司機員、調度員建議停駛或強制停車的準則。

5.司機員行車資歷的考核與代班SOP：對於不同型號的列車均應設定駕駛時數的修習制度，不符合駕駛時數要求，均不能代班。

對於理賠事宜，台鐵局回應，因為司法還在調查中，無法表達意見，待司法調查完畢，會依法行政，針對外界的指正，表示會尊重行政院調查小組調查報告做改善。

▲▼普悠瑪48歲尤姓司機50萬交保（下圖）裁定書，宜蘭地檢24日收到，主任檢察官江貞諭說，將研議後決定是否抗告。（圖／記者游芳男翻攝，下同）▲▼21日台鐵6432次普悠瑪號，在蘇澳新馬車站出軌翻覆，不幸釀成共造成18人罹難、215人輕重傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲該起事故造成18死、267人輕重傷。（圖／記者游芳男攝）

普悠瑪事件發生後，行政院調查小組在11月26日提出5大事證，包含「發車前主風泵就有異常、ATP系統被隔離、司機員進入新馬站彎道前未依規定減速、且ATP系統被隔離，遠端監視等相關防護措施均未執行」，調查小組指出，只要問題或異常發生當下能夠有效處置，本次翻覆事故就不會發生。

普悠瑪事故發生於10月21日，共造成18死、267人輕重傷，台鐵局首波懲處名單證實是歷年人數之最，超過17人，最高層級至副局長何獻霖，而交通部懲處名單則包括請辭獲准的局長鹿潔身等3歷任台鐵局長，司機尤振仲等一線人員則因偵查尚未結束不在此次名單內。

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關鍵字：普悠瑪翻覆,台鐵,司機,消基會,賠償金

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