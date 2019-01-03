廚餘養豬染非洲豬瘟風險高　陳吉仲：半年內推「共同蒸煮」

▲農委會強調廚餘養豬必須落實高溫蒸煮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許展溢／台北報導

金門漂流死豬3日驗出有非洲豬瘟病毒，被視為傳播關鍵之一的「廚餘養豬」，農委會代理主委陳吉仲表示，目前剩下最大的風險是，沒有自己蒸煮設備的養豬戶，希望半年內推動「共同廚餘」，降低傳染機率。

農委會推「「廚餘養豬戶轉用飼料及退場輔導方案」」，提供全台2045場廚餘養豬場飼料差額補貼等配套機制，阻絕疫病傳到台灣，2日正式上路，陳吉仲今天對該政策表示， 已有約279戶全面退場、停養。

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

陳吉仲表示，去年11月開始陸續和環保單位清查，目前剩約1769 還有在飼養，另外，去年12月也查到沒有落實高溫蒸煮的有66家養豬戶，有357家是有向環保署登記，現在最大風險是那些沒有自己廚餘蒸蒸煮組設備的養豬場。

陳吉仲說，目前已分好幾個管道進行，將要求轉飼料或退場， 也陸續聯合稽查中， 如果還是有業者想要用廚餘養豬，希望半年內推「共同蒸煮」，也就是透過共同的一個單位，負責所有的廚餘蒸煮，再分配出去給豬農使用，降低傳染病毒的風險。

▲雲林縣日前公布禁止廚餘養豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

新北市養豬協會理事長李當期認為，如果可以透過共同蒸煮，等於是政府替豬農把關，確實可以降低傳染病毒風險。至於金門死豬驗出非洲豬瘟病毒，李當期說，如果是大陸漂過來的死豬，風險就不大，但如果是金門當地的豬隻，就必須全面禁止當地的豬肉往台灣輸入。