　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從國家警報到金門漂流死豬　非洲豬瘟的「百日防疫作戰」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲豬。（圖／資料照，非當事豬隻）

▲豬隻示意圖。（圖／資料照，非當事豬隻）

生活中心／綜合報導

漂至金門的死豬檢驗結果確定為陽性，非洲豬瘟似乎離台灣越來越近！事實上，為了防範非洲豬瘟入侵，政府推出系列應對措施，包括將違法攜帶疫區肉品入境的初犯罰金提高到20萬，也正研究禁止違法的外籍人士入境或予以遣返。另外，為了降低傳染風險，農委會推動廚餘養豬戶轉用飼料及退場輔導方案，雲林縣則宣布全面禁止廚餘養豬。

去年8月遼寧省瀋陽市爆發大陸首起非洲豬瘟後，農委會防檢局為了防堵非洲豬瘟侵台，隨即提出10項措施，包括對航空公司、郵輪及漁船之廚餘殘羹進行查核，落實其銷毀或不落地、加強有在大陸養豬業者及相關人員入出境之控管及消毒措施、盤點動物屍體處理量能，以及清查及瞭解我國有進口及使用大陸來源原料製成飼料、添加劑或其餘物品情形。

然而，大陸非洲豬瘟疫情一路延燒，農委會為了讓國人正視到非洲豬瘟的嚴重性，在去年12月12日首次發出國家級警報「防疫訊息」，更特別兩次修改了動物傳染病防治條例第45條之1（動傳法），訂出3種裁罰基準，大幅提高罰金；從18日起，從疫區帶豬肉產品入境，首次將直接開罰20萬元，再次違規則罰100萬。

▲▼臘腸,紅腸。（圖／防檢局提供）

▲旅客違法攜帶疫區肉品入境會被開罰。（圖／防檢局提供）

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

▲▼防檢局加強宣導非洲豬瘟訊息。（圖／防檢局）

▲▼1分鐘懶人包！破解恐怖非洲豬瘟　「罐頭以外通通不准帶」抓到就罰20萬。（圖／防檢局）

在小三通防疫部分，防檢局派人員在旅客下船處以擴音器向旅客宣導，關務署也針對行李加強以X光機查驗，並派檢疫犬組加強偵測，做到滴水不漏。至於機場，在飛機上會有廣播，旅客下機後一路上也會看到宣導文宣，入境閘口也有檢疫犬把關。

罰金提高後還是有不少違規案例，防檢局長馮海東先前表示，根據法規，外國人帶違禁物是可以禁止入境或予以遣返，只是相關細節還要再研究，預計將朝旅客只要從疫區帶肉類品來台就拒絕入境方向進行。馮海東也說，已規劃動用第二預備金1年2億8千萬元經費，加強防疫措施，其中一項是，明年農曆年前會增加20名邊境管理人員，同時增加6組檢疫犬（包含訓練員），預計2023年總共有76隻檢疫犬。

▲▼農委會副主任委員李退之今日赴金門視察旅客經由小三通入境之通關檢疫作業。（圖／防檢局提供）

▲農委會副主任委員李退之赴金門視察小三通入境的檢疫作業。（圖／防檢局提供）

而「廚餘」被視為非洲豬瘟病毒傳播關鍵之一，因此農委會也推動廚餘養豬戶轉用飼料及退場輔導方案，針對全台2045場廚餘養豬場，將提供飼料差額補貼、技術諮詢輔導，及自願性退場補助等配套機制。

由於雲林縣飼養有145多萬頭豬，佔全國肉豬飼養數25%以上，為台灣主要的肉豬生產地，縣長張麗善認為，一旦非洲豬瘟發生，將造成養豬產業極重大的損失，因此她一上任就宣布全縣禁止廚餘養豬，如果有違法者將依廢棄物清理法處置。

相關新聞

快訊／金門死豬確認感染非洲豬瘟！1.1萬頭豬將做疫情訪視

非洲豬瘟豬傳豬發病死亡率百分百　農委會去年8月加強防疫破功

帶肉品可禁止入境或遣返　明年增6組檢疫犬、20名人力防豬瘟

嚴防非洲豬瘟！農委會宣布推廚餘轉用飼料　1月2日正式啟動

影／雲林率先全國「禁廚餘養豬」　張麗善抗非洲豬瘟展決心

農委會發「豬瘟」國家警報　因遊客講不聽再驗出2例非洲豬瘟病毒

加強航空郵輪廚餘銷毀！防檢局「10措施」防非洲豬瘟疫情擴台

ET快訊
和閨蜜吃完飯「男友拒絕幫買單」！安妮：覺得好丟臉
金門豬、豬肉製品禁輸台2週！農委會：死豬是大陸來的
6hr不斷電！土城9男被2阿姨榨乾　主辦人下場GG了
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：非洲豬瘟,農委會,防檢局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大象最怕老鼠？館長竟被吹風機整倒　急喊：不要再吹腳了

台大生不滿校內行政會議沒學生代表　將提案要求增設

陸電商法上路！代購短期衝擊大　憂心不知道以後能幹啥

陌生娃牽手喊爸比～他回頭驚見超正人妻！「乖～爸比在忙」爽當5秒幸福人夫

500元安太歲！她哀怨「整年不順」一看虧慘　網傻爆眼：功德無量呀

防非洲豬瘟禁廚餘餵養豬！　養豬協會：應先全面改用飼料

連收2封銀行簡訊「請輸交易密碼」！她崩潰找信用卡主：你手機填錯了啦QQ

主管強硬EQ又差！他提離職怕被報復　網給「4字錦囊」：很有用

娃娃機店憑什麼一開再開　老師說跟達爾文「演化論」有關

【廣編】有洋蔥！玉泉徵件創意影片　評審大讚獲獎作品傳遞細膩情感

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

大象最怕老鼠？館長竟被吹風機整倒　急喊：不要再吹腳了

台大生不滿校內行政會議沒學生代表　將提案要求增設

陸電商法上路！代購短期衝擊大　憂心不知道以後能幹啥

陌生娃牽手喊爸比～他回頭驚見超正人妻！「乖～爸比在忙」爽當5秒幸福人夫

500元安太歲！她哀怨「整年不順」一看虧慘　網傻爆眼：功德無量呀

防非洲豬瘟禁廚餘餵養豬！　養豬協會：應先全面改用飼料

連收2封銀行簡訊「請輸交易密碼」！她崩潰找信用卡主：你手機填錯了啦QQ

主管強硬EQ又差！他提離職怕被報復　網給「4字錦囊」：很有用

娃娃機店憑什麼一開再開　老師說跟達爾文「演化論」有關

【廣編】有洋蔥！玉泉徵件創意影片　評審大讚獲獎作品傳遞細膩情感

從紫微斗數談天賦與優勢　蔡正輝文化中心演講

都買同一種！他存股10年「每月加薪6.8萬」　猛滾出1300萬資產：不賣

巴西總統兌現選前承諾放寬雨林管制　原民團體：暴力衝突將加劇

女兒臉書徵信全球響應！　美二戰老兵「收5萬張生日賀卡」笑開懷

監察院糾正經濟部台電　只因深澳電廠計畫反覆

「妻子愛狗勝過我」律師高樓丟2毛孩　17歲吉娃娃慘死

大象最怕老鼠？館長竟被吹風機整倒　急喊：不要再吹腳了

女業務狂拼酒！挖喉嚨催吐...「食道黏膜整片拉上來」吐血送醫

批藍營「一中各表」　陳明通狠酸：馬習會怎麼不說？

林昀希不畏低溫尋「九份仙境」　竟被魏如昀嗆這句

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

生活熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺..

28歲存款280萬　鄉民：是魯..

信用卡10年最慘　神人公開4組..

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

原民妹叫賣：棒賽棒不出來吃7顆

妹每天回娘家蹭飯！嗑90隻蝦吐..

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥..

2019年第一場流星雨！周五大..

林口三寶最狂違停　被怒叭10分..

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版..

生理期母抱兒忍痛站！嬤拍肩：妳..

台OUTLET帽T價讓他怒　網..

7萬薪養女友4年　被嫌沒車沒存..

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟死豬漂到金門　部會進入備戰狀態

非洲豬瘟疫情警報聲響起！農委會防檢局3日公布，去年12月31日漂到金門的死豬檢體病毒結果證實為非洲豬瘟陽性，接下來預計將對金門當地，共68個養豬場，1萬1000頭豬做疫情訪視。對此，行政院發言人Kolas Yotaka受訪時指出，相關部會都進入備戰狀態，院長對此事第一時間就掌握，並指示農委會稍後對外說明。

非洲豬瘟襲金門　Google搜尋狂飆

非洲豬瘟豬傳豬發病死亡率百分百

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

德旅客帶1.8公斤香腸入境　罰3萬

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

子瑜「絕對領域全露」拜年！

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面