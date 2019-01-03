從國家警報到金門漂流死豬　非洲豬瘟的「百日防疫作戰」

▲豬隻示意圖。（圖／資料照，非當事豬隻）

生活中心／綜合報導

漂至金門的死豬檢驗結果確定為陽性，非洲豬瘟似乎離台灣越來越近！事實上，為了防範非洲豬瘟入侵，政府推出系列應對措施，包括將違法攜帶疫區肉品入境的初犯罰金提高到20萬，也正研究禁止違法的外籍人士入境或予以遣返。另外，為了降低傳染風險，農委會推動廚餘養豬戶轉用飼料及退場輔導方案，雲林縣則宣布全面禁止廚餘養豬。

去年8月遼寧省瀋陽市爆發大陸首起非洲豬瘟後，農委會防檢局為了防堵非洲豬瘟侵台，隨即提出10項措施，包括對航空公司、郵輪及漁船之廚餘殘羹進行查核，落實其銷毀或不落地、加強有在大陸養豬業者及相關人員入出境之控管及消毒措施、盤點動物屍體處理量能，以及清查及瞭解我國有進口及使用大陸來源原料製成飼料、添加劑或其餘物品情形。

然而，大陸非洲豬瘟疫情一路延燒，農委會為了讓國人正視到非洲豬瘟的嚴重性，在去年12月12日首次發出國家級警報「防疫訊息」，更特別兩次修改了動物傳染病防治條例第45條之1（動傳法），訂出3種裁罰基準，大幅提高罰金；從18日起，從疫區帶豬肉產品入境，首次將直接開罰20萬元，再次違規則罰100萬。

▲旅客違法攜帶疫區肉品入境會被開罰。（圖／防檢局提供）

▲▼防檢局加強宣導非洲豬瘟訊息。（圖／防檢局）

在小三通防疫部分，防檢局派人員在旅客下船處以擴音器向旅客宣導，關務署也針對行李加強以X光機查驗，並派檢疫犬組加強偵測，做到滴水不漏。至於機場，在飛機上會有廣播，旅客下機後一路上也會看到宣導文宣，入境閘口也有檢疫犬把關。

罰金提高後還是有不少違規案例，防檢局長馮海東先前表示，根據法規，外國人帶違禁物是可以禁止入境或予以遣返，只是相關細節還要再研究，預計將朝旅客只要從疫區帶肉類品來台就拒絕入境方向進行。馮海東也說，已規劃動用第二預備金1年2億8千萬元經費，加強防疫措施，其中一項是，明年農曆年前會增加20名邊境管理人員，同時增加6組檢疫犬（包含訓練員），預計2023年總共有76隻檢疫犬。

▲農委會副主任委員李退之赴金門視察小三通入境的檢疫作業。（圖／防檢局提供）

而「廚餘」被視為非洲豬瘟病毒傳播關鍵之一，因此農委會也推動廚餘養豬戶轉用飼料及退場輔導方案，針對全台2045場廚餘養豬場，將提供飼料差額補貼、技術諮詢輔導，及自願性退場補助等配套機制。

由於雲林縣飼養有145多萬頭豬，佔全國肉豬飼養數25%以上，為台灣主要的肉豬生產地，縣長張麗善認為，一旦非洲豬瘟發生，將造成養豬產業極重大的損失，因此她一上任就宣布全縣禁止廚餘養豬，如果有違法者將依廢棄物清理法處置。

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