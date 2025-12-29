「2027中國攻台」？ 前五角大廈官員：台灣這樣做最安全

記者劉邠如／台北報導

中國近期再度宣布於台灣周邊進行軍事演習，有人形容為「史上最挑釁軍演」，外界關注是否代表台海情勢升溫。美國國防部對台事務前官員、退役美國空軍中校胡振東接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，中國此類作為的主要目的在於「恐嚇台灣人」，而非立即發動戰爭。

胡振東指出，近幾年來，特別是賴清德總統上任後，中國軍演的頻率確實變得更加密集。他認為，中國希望藉此向台灣社會傳達訊息，「嚇一嚇台灣的人民。」目的就是希望台灣人「選個它喜歡的總統。」

他進一步指出，台灣社會應該記得一件事，「中共要併吞台灣，不管誰是總統，它一定還是要併吞台灣。」胡振東說，中共可能會使用不同方法影響台灣人民的選擇，現在可能較多採取軍事手段，未來也可能改變方式，但核心目標並沒有改變。

胡振東表示，只要台灣能夠守住自己，即使中共有意圖，也可能因為顧忌而不敢行事。他也提到，目前美國正建立印太地區的聯盟，包括韓國、日本、台灣與菲律賓，相關國家因為中共的作為而逐漸團結，形成第一島鏈的結構。



至於總統賴清德近日接受《話時代人物》節目專訪，並於28日晚間播出。在訪談中，賴清德親自解析所謂「中國2027年攻台時間表」一事，回應「中國要跨海本身就是個難題」。對於賴總統回應，台灣社會內部對兩岸互動有兩極不同看法，一派認為「不該挑釁要低調」，一派則認為「應該強硬反擊」。胡振東則分享他的看法，他認為若台灣民眾心存「對它（中國）好，它就一定會對你好」，這樣的想法「有點夢想」。他強調，中共的最主要目標不會改變，「你不要自己騙自己」，與對方見面本身不是問題，但重點是「不要被他騙了」。

專訪最後，胡振東表示，他對台灣的防衛能力「越來越有信心」。他指出，不但台灣本身變得更強，美國的國防授權法（NDAA）與國家安全戰略，也已清楚說明如何幫助台灣、以及如何嚇阻中共。胡振東說，嚇阻中共已成為美國、日本、菲律賓與台灣都非常重要的任務。

他指出，關鍵仍在於台灣是否持續強化自身的防衛能力，「最危險的事情，是當你弱的時候。」胡振東強調，中共的目的並沒有改變，因此台灣在弱的時候才是真的最危險，「你強的時候，反而比較安全。」