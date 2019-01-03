林佳龍發文支持總統蔡英文　力挺台灣主權、民主與自由

▲林佳龍臉書力挺總統蔡英文回應習近平對台談話，表達支持台灣主權、民主與自由。（圖／取自林佳龍臉書）

記者李忠憲／台中報導

前台中市長林佳龍3日呼應，總統蔡英文回應中國國家主席習近平對台談話，他表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，已無任何退讓空間，必須堅定反對，力挺台灣主權、民主、自由。不分黨派，他支持蔡英文總統表達台灣主權的意志。

林佳龍3日在臉書以「堅定力挺台灣主權、民主與自由」為題，並分享總統蔡英文2日針對中國國家主席習近平發表對台談話的回應發文，力挺蔡總統。

林佳龍表示，2019年元旦，當中國國家主席習近平正式向台灣人民及國際宣告，「九二共識」的定義就是一個中國、一國兩制，台灣已沒有任何退讓空間，必須堅定反對，並且不分黨派，支持蔡英文總統表達台灣主權的意志。



他說，台灣就是台灣，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。這不僅是台灣應該清楚向國際社會傳達的訊息，台灣與中國的對話也必須建立在平等及相互尊重基礎上，而非單方面的從屬關係。



林佳龍說，「民主，是台灣社會最大的共識，也是台灣最珍貴的價值 ！」台灣民主化的前進，不會回頭，也必將影響中國未來的路。已經走出威權禁錮、擁抱自由的我們，也要抱有這份自信，團結在台灣共識之下，向世界邁出步伐。