試槍男聲押移送突「口吐白沫」亡　檢不起訴...氰化物奪命待鑑定

▲羅男朝空中試槍，警方接獲報案後將羅男帶回偵辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣大林鎮今(2025)年11月15日發生一起試槍案，羅姓男子涉嫌在民宅外開槍遭警逮捕，經檢方聲押禁見獲准後，卻在法院移交地檢署途中突發不適，送醫搶救仍不治，因被告已死亡，今日檢方表示，羅男涉及的槍砲案件依法不起訴。

警方調查，羅男於11月15日晚間10時許，在大林鎮一處民宅外持霰彈槍朝空中試射1發，槍響驚動附近居民報警。警方獲報到場後循線追查，將羅男帶回偵辦，並查扣霰彈槍1把、霰彈8顆及空彈殼1顆。警方初步偵訊後，於隔(16)日下午將羅男移送嘉義地檢署，檢方認定其涉犯5年以上重罪、犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

未料16日晚間羅男由法院移交回地檢署途中，突然身體不適、口吐白沫，法警立即通報並送往聖馬爾定醫院急救，仍於當晚10時01分宣告死亡，初步研判疑似氰化物中毒。由於羅男生前曾向警方自述罹患大腸癌四期，家屬也指其健康狀況不佳、需包尿布，對羈押決定提出質疑；不過法醫解剖發現，羅男大腸未見癌變，另有雙側肺水腫、心室肥厚及脂肪浸潤等情形，確切死因仍待毒物化驗確認。檢方則依刑事訴訟法規定，因被告已死亡，對其涉違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，依法作出不起訴處分。