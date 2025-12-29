沒協調了？鄭麗文稱明年徵召李四川　劉和然：要有公開透明程序

▲新北市副市長劉和然。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026選舉接近，民眾黨主席黃國昌前天大動作在新北市新莊舉辦大型造勢，強烈表達要參選新北市長的意願。國民黨主席鄭麗文今（29日）指出，在新北市應該不會走到初選，但國民黨要先產生內部候選人，會等到明年再徵召台北副市長李四川。另一名藍營人選新北市副市長劉和然對此表示，身為國民黨黨員，自己最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

鄭麗文稍早表示，新北市長國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，雖然會盡快提名，但也要考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。

劉和然則說，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。他說，新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市，不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。



劉和然指出，李四川在台北市有很重的任務，他（指劉自己）則是在新北市守護 404 萬市民。現在是「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利。這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代，「我們在不同的位置上，為同一個生活圈努力。只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。」

據悉，國民黨中央至今仍沒有與劉和然進行任何協調與溝通，初選時程也沒有討論，幕僚一早看見鄭麗文相關發言也很吃驚，「難道2026提名全是黨主席意志，她一人說了算嗎？」至於鄭麗文表態「徵召李四川」，國民黨組發會主委李哲華緩頰，還是會依照程序走，讓有意參選人先進行協調。