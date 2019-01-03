綠營新生代反獨派逼宮！　連署挺蔡英文：拒絕一國兩制

▲民進黨年輕議員吳沛憶發起連署力挺蔡英文。（合成圖／資料照、記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文遭黨內獨派連署要求不要參選2020總統連任，黨內出現正反聲浪。新生代市議員吳沛憶和志張之豪在臉書建立連署活動，支持蔡英文總統，拒絕一國兩制，反對獨派逼宮算計。

▲吳沛憶、張之豪發起連署活動支持蔡英文。（圖／翻攝臉書）

連署聲明表示，我們是一群憂心台灣未來的年輕人，針對近日政治局勢，我們有以下這些想法：

1.面對中國習近平強硬的一國兩制方針，台灣比任何時刻都需要團結，我們支持蔡英文總統拒絕一個中國原則，堅持台灣未來任何可能選項需經台灣人同意。

2.民主是台灣最大的共識，民主社會不需要保皇或逼宮的算計，一個能夠回應民意、能夠檢討改進、能夠堅持台灣共識的政府，才是台灣需要的政府。

3.人民曾經對民進黨抱以高度期待，身為執政黨，若民進黨的檢討，淪為派系內鬥、大老角力、私人恩怨，只會流失更多支持。民進黨必須先贏回人民的信任，才有資格思考2020的問題。

4.美中關係與東亞局勢面臨鉅變的當下，台灣人民需要的不是貿然躁進，而是能穩健站穩主權立場的領導人，我們認為，這是民進黨總統候選人應該具備的條件。

5.歷史給了台灣艱難的國際處境，也給了我們持續向前的動力。小國沒有莽撞的條件，此刻的台灣，需要穩健的方式、堅定的意志，一同找到未來的方向。

目前參與連署的人有，台中市議員黃守達、新北市議員戴瑋姍、新北市議員張志豪，還有社民黨台北市議員苗博雅等其他年輕世代的議員們，特別的是，名單中還出現藝人陳嘉行（焦糖哥哥），名單不斷更新中，連署活動吸引1.2萬人參加。

▲吳沛憶、張之豪發起連署活動支持蔡英文。（圖／翻攝臉書）

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