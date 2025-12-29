　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉秀政見　提補助老人假牙定期維修

何志偉秀政見 提老人假牙定期維修政見(圖／何志偉辦公室提供)

▲總統府副秘書長何志偉提出「補助老人假牙定期維修」。（圖／何志偉辦公室提供，以下同）

政治中心／綜合報導

總統府副秘書長何志偉今日在桃園龜山市場掃街，提出「補助老人假牙定期維修」的主張，他說目前桃園市政府補助老人假牙維修，一生只能補助檢修一次，不像台北市老人可以多次檢修；但假牙若等到完全不能使用才補助維修，勢必影響長輩的飲食和健康，恐得不償失，補助檢修假牙次數應增加。

何志偉今天到龜山市場掃街，陪同的還有桃園縣議員陳雅倫、議員李宗豪服務處主任，以及在桃園平鎮開店的民視藝人紅毛，一行人掃街前先到龜山當地的信仰中心仁德宮上香。何志偉代表賴清德總統向上蒼祈求國泰民安，風調雨順，稍後逐一向市場攤商與採買民眾預祝新年快樂，心想事成。不少民眾主動與何志偉打招呼喊加油，現場氣氛熱烈。

何志偉受訪時強調「桃園很重要，老人家能吃更重要」，針對高齡照顧議題，何志偉提出「老人假牙定期維修」的政見主張。他說明，目前桃園市的假牙補助，一輩子只能修一次，不像北市可以一年一次維修假牙；但老人家們的假牙就像汽車、房屋一樣，使用久了會磨損、鬆脫、甚至損壞，如果老人的口腔健康不好，進食都有困難，更別提身體健康了。民以食為天，長者牙齒一定要顧好，如果等到完全不能用，政府才提供假牙檢修補助，一旦影響長輩的飲食與健康恐得不償失。

何志偉表示，台北市已經推動假牙可以一年一次維修的制度，他希望桃園作為六都之一，也應該讓長輩一年能有一次假牙維修的補助政策，「假牙壞了不能拖，長輩能吃才是福。」他強調，能安心吃飯、吃得下、吃得營養，是長輩最基本的生活品質，市府應該用更貼心、更務實的方式，來照顧長者健康。

何志偉也承諾，未來將持續深入基層，從市場、社區出發，提出真正符合市民需求的政策，讓桃園成為對長輩更友善、讓年輕人更有希望的城市。

何志偉秀政見 提老人假牙定期維修政見(圖／何志偉辦公室提供)

育兒不是家庭單打獨鬥 何志偉提幼兒政策三支柱

勤跑桃園基層的總統府副秘書長何志偉，最近在中壢登場的「桃園HO幸福親子派對」，首度提出具體幼兒市政政策，強調「育兒」不是家庭單打獨鬥，而是政府必須一起承擔的責任。

何志偉宣誓將透過「三支柱」，落實「真正從家長與孩子的生活出發」的市政作為，包括：托育時間彈性化減輕家長負擔、兌現私立幼兒園準公共化，推出「桃園孩萌卡」讓設籍桃園的孩子享有全市場館免費參觀權益。

何志偉持續積極深耕地方，陸續在桃園各區多場親子活動現身，爭取家長與市民支持，不少桃園大小朋友對「志偉哥哥」已相當熟悉。本月27日，何志偉再度參與在中壢中七公園登場的「桃園HO幸福」親子派對，雖然天氣轉冷，現場仍滿滿人潮。何志偉首度獻上親子帶動唱首秀，與全場小朋友手舞足蹈、高唱「卡加布列島」，現場氣氛歡樂溫馨。

何志偉表示，桃園是全台年輕家庭成長最快的城市之一，桃園市的市政思維，必須真正從家長與孩子的生活出發。他因此提出「幼兒政策三支柱」，聚焦0到6歲幼兒托育時間、入園機會，與公共親子空間等三項議題，強調「育兒不是家庭單打獨鬥，而是政府必須一起承擔的責任」。

何志偉的幼兒政策三支柱，包括第一支柱「接得走」，也就是0到6歲幼兒托育時間要跟上生活節奏。針對雙薪家庭普遍面臨的幼兒接送壓力，何志偉主張推動延托與彈性托育制度。他說，許多家長並非不願意早接孩子，而是下班時間沒有選擇，「托育制度必須跟得上中壢、桃園的真實生活節奏」。

支柱二則是「進得去」，也就是公幼、準公共不能只存在於名單上，何志偉主張，擴充公立幼兒園與非營利幼兒園，全面盤點學校閒置空間、社會住宅一樓、舊公所等可用場域，增加實際可入園名額，並強調要讓「準公共」真正做到準、做到公共，而不是只有名義上的選項，讓「上公幼」不能只是靠抽籤運氣，而是政府本就應準備好的基本量。

幼兒政策第三柱是「有地方去」，也就是打造友善親子公共空間。何志偉首度提出發放「桃園孩萌卡」的構想，未來只要設籍桃園的孩子，就能享有全市場館免費參觀的權益，讓親子能有更多可近、可用、可負擔的休閒與學習空間。

何志偉表示，從親自參與親子活動一路到提出具體政策，就是希望讓桃園市民看見「真正懂育兒、願意為家庭改變制度」的桃園未來願景。他會持續走進桃園各行政區，傾聽大小朋友們的聲音，讓政策不只是口號，而能落實在每個桃園人家庭的日常生活中。
 

ET民調／何志偉促TPASS起源、技職教育接軌國際　政策滿意破80％

面對2026桃園市長選戰，總統府副秘書長何志偉盛傳爭取民進黨提名，挑戰國民黨籍現任市長張善政的連任之路。值得注意的是，外界所熟知的兩項政策，包括TPASS行政院通勤月票的政策起源，以及技職教育創新與國際接軌，都跟何志偉密切相關；對此，《ETtoday民調雲》12日公布桃園市民對政策滿意度，有高達78.9%市民滿意TPASS月票政策，也有88.8%市民認同技職教育強化實作及與國際接軌政策。

小粉絲獻手作　何志偉現跨齡吸引力

何志偉：推動中醫數位化與國際化　打造2040年15兆產業願景

何志偉：孩子不是父母一個人養　國家一起養

鄭文燦2026戰桃園　知情人士：何志偉上場

