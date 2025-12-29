桂田酒店再行善舉　以母親名義捐贈救護車鹽水消防隊即刻受惠

▲桂田酒店董事長朱仁宗以母親朱張月桂名義，捐贈救護車予台南市消防局，配置於鹽水消防隊使用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

企業善行化為實際救命量能。台南市知名企業桂田酒店董事長朱仁宗，日前以母親朱張月桂名義，慷慨捐贈1輛救護車予台南市政府消防局，並配置於鹽水消防隊使用，在市長黃偉哲及消防局長楊宗林見證下完成捐贈儀式，市府也回贈感謝獎狀，表彰企業回饋社會、造福鄉里的善行義舉。

消防局指出，朱仁宗董事長先前已曾以父親名義，捐贈救護車給後壁分隊，此次再度延續父母親的博愛精神。得知鹽水地區救護車資源相對吃緊、過去較少民間捐贈後，主動配合市府整體救護需求，指定將救護車捐贈給鹽水消防隊，期望提升當地到院前急救成功率，讓更多民眾在關鍵時刻獲得即時救助。

此次捐贈的救護車設備完善，車內配置新型電動擔架床，採液壓式升降設計，消防人員可單人操作，有效降低搬運傷病患時造成腰部拉傷等職業傷害風險；遇到山區或路況不佳時，擔架可立即鎖定，減少晃動，提升傷病患在送醫途中的安全性與舒適度。

市長黃偉哲表示，救護車使用頻率高、任務重，企業在關鍵設備上的支持，對市府來說意義重大。政府資源有限，但民間力量無窮，桂田酒店願意將大愛延伸到公共安全領域，不僅對市民幫助甚鉅，也為企業社會責任立下良好典範。

消防局長楊宗林指出，這輛救護車從車內配置到外觀設計，皆依照第一線救護人員實際需求打造，車身採用醒目的巴騰堡格紋，有效提醒用路人注意避讓，相信能進一步提升到院前急救效率，提供市民更安全、優質的緊急救護服務。