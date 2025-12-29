拋化解總預算僵局3把鑰匙　羅智強：就看賴清德要暴衝或做解鈴人

▲國民黨立法院黨團書記長羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案至今未付委審查，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（29日）表示，總預算僵局有三把鑰匙，就握在總統賴清德手裡，請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算，總統是要做暴衝的司機，還是願做解鈴人，就看賴如何使用這三把鑰匙了。

賴清德在最新媒體專訪呼籲在野黨盡速支持115年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別預算條例。羅智強29日在臉書表示，政府提出生育補助加碼到10萬，但又接著說因總預算未過，國保僅可給4萬生育補助，其他6萬則需等預算通過，而未參加相關社會保險新生兒生母生育補助，預算通過前也領不到，且不只衛福部，賴清德、行政院長卓榮泰院長近日也都輪番上場「哭窮」，稱自己這做不好、那不能做，其原因「都該怪總預算沒過」。

羅智強指出，「我要再次鄭重提醒民進黨政府，總預算僵局有三把鑰匙，就握在賴總統手裡——請行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算」。羅進一步指，總預算卡關，來自於賴、卓把憲法與法律當作自助餐，想要的就編、不想要的就違法不幹，對立法院三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》，行政院拒絕依法編列預算執行；停砍公教年金修法過關，行政院大搞「不執行」，接著還要用非法開會的憲法法庭來沒收國會立法。

羅智強說，當行政部門送給立法院的，是一部只聽高官喜好選擇、不管小民死活的預算；當主計長連答詢時，都不敢面對漏編是否有「依法行政」問題，這樣的違法預算，立法院當然無從審議，所以他呼籲大權在握「口含天憲」的賴清德，別腦中只有選舉與政爭，想想國軍編現比（國軍現員／編制數）持續新低，給足軍人尊嚴待遇，不應跟買武器同等甚至更重要嗎？重大公安事件與火警都衝在第一線的警消，不該有完善的退休保障的嗎？公教作為國家骨幹，其退休年金為了民進黨標舉的年金改革，已被砍到谷底，只不過是卑微地請求停砍，這也是保障國家選才的未來信心，真的不值得賴清德的重視嗎？

羅智強重申，三把鑰匙就在賴清德手上，掌握國家大政權力的總統，心中不應只有站隊與分類，總統是要做暴衝的司機，還是願做解鈴人，就看賴如何使用這三把鑰匙了。