政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共「正義使命」圍台軍演　陳冠廷：軍事恫嚇既不正義也毫無正當性

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對中共解放軍再次在台灣周邊發動大規模軍事演訓，且竟以「正義使命」作為行動代號，綠委陳冠廷今（29日）表達嚴正譴責，直言此一命名本身就極具諷刺性，因為這樣的軍事恫嚇行為，既不正義，也毫無正當性可言。綠委林宜瑾則向藍委表示，大家都出社會這麼久了，該有點判斷能力，別再天真的到處宣傳帶罐防狼噴霧是在挑釁色狼，所以硬擋軍備預算。

陳冠廷指出，中共長期以政治語言包裝軍事施壓，這次以「正義使命」之名，對民主社會進行武力威脅，不僅違背國際社會對和平與穩定的基本價值，也再次暴露其試圖以話語操作合理化軍事行動的本質。

他進一步示警，更值得高度警惕的是，中共如今已展現出一種危險趨勢，可以在其單方面指定的範圍內，隨時執行所謂「演訓」，並迅速擴大、升高為實質性的軍事演習，刻意模糊演訓與實際軍事行動之間的界線。

「當演訓可以隨時轉變為演習，那未來是否可能在特定情境下，被進一步擴大為局部衝突，這正是我們必須以極度審慎態度持續觀察的風險」，陳冠廷強調，累次來的軍事動作，已成為對區域安全秩序的系統性測試。

陳冠廷指出，自2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共對台軍事施壓明顯升高，首度在台灣周邊劃設多個海空區進行實彈演訓，並伴隨飛彈發射，規模與強度均已超出過往常態性演練。此後，「聯合利劍」系列環台軍演接連登場，包含2024年的「聯合利劍-2024A／B」、2025年的「海峽雷霆—2025A」，演練內容從戰備警巡擴大到聯合作戰與封鎖情境，顯示中共正持續將軍事恫嚇推進為更高層次的作戰準備。

陳冠廷表示，台灣不會被軍事恫嚇所動搖，但政府與社會必須清楚認知，中共正透過「演訓常態化、升級即時化」的方式，不斷改變現狀、製造不確定性，相關風險不容低估。

陳冠廷也重申，維持台海和平的責任，從來不在被威脅的一方，而在於不斷以軍事力量改變現狀、對區域穩定造成實質衝擊的行為者，陳冠廷呼籲，中方應投資在其「軟實力」，作為印太區域負責責任的大國，而非長年文攻武嚇，製造區域的不穩定性。

▲▼立委林宜瑾舉行「返還年資補償金，落實公平正義」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委林宜瑾。（資料照／記者湯興漢攝）

林宜瑾則表示，中國宣布要為侵略台灣進行軍演，並稱在軍演過程中，將惡意讓艦機迫近我國領土。這形同正式宣告，藍白兩黨就算用阻擋軍備預算向習近平輸誠，用杯葛明年度總預算討中國歡心，甚至封殺7百多次立委赴中報備法案努力保持通敵管道，都不會為台灣換來和平。只要台灣一天不淪陷為中國殖民地，中國就一天不會放棄侵略。

「保護好人民是我們的基本義務」，林宜瑾也向國民黨立委們表示，大家都出社會這麼久了，該有點判斷能力，別再天真的到處宣傳帶罐防狼噴霧是在挑釁色狼，所以硬擋軍備預算；別再堅信沒有共識的東西可以叫「九二共識」，一個中國絕對不會是中華民國。

林宜瑾諷刺，國民黨至今連最簡單的事實都不願看清，簡直就像是堅持要匯款給詐騙假網戀對象，被好意提醒還大聲嗆人，然後硬是在粉紅泡泡包圍下將祖產賠光。至於作為附隨組織的民眾黨，當然就更等而下之，不擇手段逐利的咕嚕只會自取滅亡。

林宜瑾認為，台灣和中國間的關係不該被解釋為內政問題。到了2025年的今天，還在鬼扯一個中國是什麼中華民國，她就問，國民黨到底是主張要對習近平宣戰，然後殖民統治中國人，還是覺得習近平會莫名其妙下跪割讓中國領土給你國民黨？

最後，林宜瑾強調，她絕對會持續提出護國法案，就算藍白必定起身阻擋，也要讓國際知道，親中賣台絕非台灣主流民意，「我們的主張很簡單，台灣、中國一邊一國，我們反併吞、反侵略、反殖民，同時也根本毫無興趣干涉中國內政」。

