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習近平提一國兩制　國民黨：現階段難獲得台灣多數民意支持

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▲吳敦義弔唁江丙坤、連勝文、蕭萬長夫婦、辜仲諒、郭台強▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對蔡英文與習近平談話，國民黨發6大聲明。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

國民黨3日發出6大點聲明指出，依照中華民國憲法的規定，中華民國是一個主權獨立的國家，堅決反對台獨是黨一貫且堅定的立場，絕不動搖。至於中國國家主席習近平所提的「一國兩制的台灣方案」，國民黨認為此並非「九二共識」的內涵，目前兩岸處於「分治」的狀態，現階段「一國兩制」恐難獲得台灣多數民意的支持。

習近平2日出席《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，並發表兩岸關係談話，重申「九二共識」、反對台獨、「一國兩制」，也提出五點「和平統一」論述；總統蔡英文則是隨後召開記者會堅定反擊，首度表態絕不接受九二共識，遑論一國兩制


▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

國民黨3日針對習近平與蔡英文說法發出6點聲明，重申依照中華民國憲法的規定，中華民國是一個主權獨立的國家，並堅決反對台獨，這是一貫且堅定的立場，絕不動搖，九二共識顯示兩岸關係求同存異的性質，既符合客觀事實，也符合雙方規定，更能暫時擱置分歧，此即本黨吳主席一再重申「一中各表」的「九二共識」。

對於習近平所提的「一國兩制的台灣方案」，國民黨則說，這並非「九二共識」的內涵，目前兩岸處於「分治」的狀態，現階段「一國兩制」恐難獲得台灣多數民意的支持，「我們期待兩岸能從事制度的競爭，以最佳的福國利民制度，增進兩岸人民福祉」。

國民黨更批民進黨執政兩年多以來，兩岸關係陷入停滯與困頓的狀態，導致許多兩岸共通的民生經濟問題無法獲得有效解決，期盼兩岸關係的交流與發展必須繼續和平向前行，民眾期盼雙方繼續擴大深化交流。

另一方面，行政院也指出，中華民國台灣的人民不會接受「一個中國原則」、不會接受「一國兩制」，台灣與中國之間不存在「九二共識」，台灣與中國的協商必須接受台灣全國人民的監督，台灣的未來由台灣2300萬人民共同決定。

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

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關鍵字：習近平,一國兩制,蔡英文,國民黨,九二共識

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