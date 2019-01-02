超譯版秒懂習近平說啥　呂秋遠：若是求婚文我會聲請保護令

▲習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

政治中心／綜合報導

中國大陸發表《告台灣同胞書》滿40周年，大陸主席習近平2日在北京人民大會堂出席紀念會，首度發表對台談話，在半小時的演講中，說了約4240字。對此，律師呂秋遠2日在臉書表示，有鑑於全文太長，他特地濃縮內容，提供超譯版供大家參考，或許有助於台灣人願意支持九二共識的意願，但「如果這是求婚文，我應該會聲請保護令。」

【習總書記告台灣同胞書超譯版】

七十年過去了，統一是所有中國人都應該努力的方向，也是歷史必然的結果。以下五點是未來的方向：

第一，兩岸還沒統一，中國人很受傷。台灣人要做堂堂正正的中國人，只有統一，台灣人才有未來，中國夢，要台灣人一起夢，

第二，一國兩制已經充分考慮台灣人的生活方式與中國人不同，絕對會尊重台灣人現有狀況，不會像維吾爾族或藏族一樣的對待你們。只要是支持一個中華人民共和國，這是前提，台灣各黨各派都可以跟我們談要怎麼安排。

第三，大陸與台灣都是中華人民共和國的一部份，台獨沒前途，也會有禍害。中國人不打中國人，但台灣人如果堅持台獨，就不是中國人，到時候還是會打你。飛彈打的不是中國人，打的是堅持台獨的台灣人。

第四，中國人幫中國人，回歸祖國以後，錢進來、貨出去，兩岸經濟、文化、醫療資源，包括健保，什麼都可以共享，當然非洲豬瘟不會共享，請放心。

第五，兩岸交流要擴大，特別是心靈上的契合。歡迎台灣青年來中國逐夢，要像追求人生幸福一樣的追求統一。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「一種想先把你騙到手再好好照三餐修理的話術」、「你不愛我，我就打到你愛我；你不嫁我，我就侵門踏戶去你家跟你一家親。」、「根本恐怖情人啊．．．我還是乖乖找美國爸爸拿零用錢好了。」

▲呂秋遠（資料照／記者陳明仁攝）