365存錢法1年了！狂人「X2暗黑投式」海賺13萬年終　網全跪：我7天就放棄

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各位還記得女網友Yu Lin Hung（Popo）今年1月分享的「365存錢法」嗎？只要照著表格投錢，1年就能存進6萬6795元；超狂成果，讓許多網友跟進嘗試，但困難度實在太高，存到都快要吃土了，導致許多人不到半年就放棄。但有一名網友不僅365天全完成，還開大絕每天存2次，一年共存爆6個紅豬公、賺進13萬3590元，超狂年終犒賞自己。

▲一名網友年初得知365存錢法後來嘗試，整個收穫滿滿。（圖／翻攝自爆怨公社）

原本「365存錢法」，其實是第一天存1元、第二天存2元，每天比前一天多存1元，存到第365天時就有6萬6795元；但Popo稍微做了彈性改版，自製寫有1到365元表格，依當下經濟狀況來分配當天要存多少，再把表格上的金額劃掉，就算某天忘記，之後也可以補回來，重點是存的金額不可重複。.

Popo從2017年1月1日開始，Popo每天實踐365存錢法直到12月31日，共存兩隻豬公，一隻可分得6萬6795元，兩隻結算總共13萬3590元。當時新聞一出引起話題，「365存錢法」甚至也成為1月4日Google熱搜關鍵字第二名，Popo也大方在臉書分享表格連結，讓許多網友暴動下載嘗試。

▲這名網友還開大絕每天存2次，1年存了13萬3590元。（圖／翻攝自爆怨公社）

365存錢法爆紅至今快1年了，許多人也趁著今年最後1天來「殺豬公」看成果。一名男網友在「爆怨公社」PO文說，雖然365天全存完了，但搞得自己每天被錢追著跑，早餐為了節省餓肚子，也不敢亂花錢，工作之餘連賣廢紙資源回收都做了，「我這種領零用錢過活的人夫根本玩不起這種遊戲啊啊啊～」

他還透露說，年初到底怎麼會那麼呆，居然跟風365存錢法；文末甚至hashtag寫下「#打死以後再也不玩」、「塗最後一格感動的掉淚」、「#總算結束惹」，每字每句都透露著後悔與痛苦。

但也有人不僅達成，還開大絕每天存2次，共存了13萬3590元。另一名網友在「爆廢公社」曬出6個紅豬公，2大4小的小豬都已被硬幣塞滿；把豬公剖開後，硬幣整個海量撒在地板上，畫面極為壯觀。他也在貼文上寫道，「2018的雙365存錢法成就達成，（1＋2＋3＋4＋5＋......＋365）*2個」，一共是13萬3590元。

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▲另一名網友也嘗試365存錢法，但他發誓不再玩。（圖／翻攝自爆廢公社）

2名狂者的存錢成果，讓許網友留言讚嘆說，「我半年就破功了」、「我存到第十個月就放棄了」、「我沒有工作是全職媽，存到一半也放棄了」、「我只存了一個月」、「哈！我大概在第5個月就放棄了」、「嗯，這個方法我只存一個禮拜就放棄」、「我只持續1個月 然後就忘了這事了」、「今年年初也跟同事約好要一起存，結果我紙拿到了馬上封存」。

但也有網友分享「無痛存錢法」說，先準備一個容器當存錢筒，最好是口徑大的，他則是拿泡麵保麗龍碗來當存錢筒，且每天只花紙鈔，若是買45元的東西就100元減45元，剩下的55元就丟進碗裡，「固定每個月把所有零錢分類在其他不同的保麗龍碗，大概3個月或半年，甚至一年拿去郵局或銀行存，每個月存大約3000元左右。」

▼網友Popo附上表格連結，點開網址下載。（點圖可放大／翻攝https://drive.google.com/file/d/1kisJ4tYBu-MtYdjQZ3Ou296oG6jxFapw/view）

▼Popo自製表格，每天督促自己都要「按表存錢」。（圖／Yu Lin Hung（Popo）授權提供、翻攝爆廢公社三館）