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連假搭火車被擠爆！她謝陌生爺奶「抱腿救援」：孩子秒睡

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▲▼陌生長輩幫媽媽抱小孩。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲小弟弟在奶奶腿上睡得很香甜。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

元旦連假到處都是人潮，這時候帶小朋友搭大眾運輸工具更是麻煩，但火車上卻出現「超暖救援」，原本在座位上的爺爺奶奶幫陌生媽媽抱小孩，一抱就是10幾站，讓小姐弟睡得超安穩。這位媽媽偷偷拍下這感動的畫面，放上臉書社團想道謝，網友看了也說「不知道的人還以為是金孫」

這位媽媽在臉書不公開社團「爆廢公社二館」發文表示，1日買不到有座位的自強號回家，想說搭區間車碰碰運氣，沒想到車上人潮擠得水洩不通，連走一步路都有困難，一上車兒子就被擠得沒辦法好好站立，心中想說慘了，大人站2小時沒關係，但「小孩子我怕他們站不了那麼久會盧小小」。

就在這時候，原本坐在位子上的爺爺奶奶把媽媽叫過去，一人抱一個孩子。媽媽描述，「我兒子一坐下不到一站就睡著了，女兒也是不到三站就睡著了，我真的很感謝他們，他們抱著我兒子女兒坐了10幾站，一直到我有位置坐，直到他們下車我兒子女兒都還在睡。

媽媽將照片放上網，希望能跟阿公阿嬤說謝謝，不到1天的時間就將近9000人按讚。網友紛紛在底下留言，「阿公阿嬤好貼心，像自己的孫子抱著。」、「去過很多地方，還是覺得台灣人最有人情味。」、「社會的小地方還是有溫情存在」、「長輩抱得很自然，小朋友睡得更自然」、「2019第一天的溫暖」。

▲▼台北轉運站跨年連假返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲連假到處都是人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：連假,元旦,讓座,爆廢公社

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