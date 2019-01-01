被遠光燈閃瞎會怎做？5選項「第4個」最多人選　駕駛曝交戰經驗

▲被遠光燈照射眼睛會非常不舒服。（圖／示意照）

網搜小組／綜合報導

您也被遠光燈照得睜不開眼睛嗎？有網友就發問，如果被後方車輛或前方對向車輛的遠光燈閃瞎眼睛，下一步會怎麼做，並列出5個選項，結果第4個選項最多人選。也有駕駛分享使用過第4點，和對方的交戰經驗，結果對方「不會自省，反而會跟你反覆玩。」

原PO在「爆怨公社」臉書提到5個選項分別是：

1、算了不計較。



2、車上狂幹譙。



3、下車來和解。



4、讓他先行，換我測試他眼睛。



5、其他依台灣特有文化解決任何方式。

▼大陸公安讓違規使用遠光燈的駕駛實際體驗被照的感覺。（圖／翻攝深圳交警微博）

對此，大部分網友都選第4點，「遇到這種人，就是測試一下魚眼HID 55W 8000K的威力的時候了，一定換到他後面，刺到他一個不要不要的」、「我的話會慢下來讓他超車，之後換我在他後面讓他嚐嚐55瓦HID遠燈的實力」。

也有人說曾用過4的選項，「結果遠燈狗也慢下來，躲到我車後繼續使用遠燈照你，兩個就反覆直到我下交流道。結論：遠燈狗不會自省，反而會跟你反覆玩」。有人無奈表示，「現在很多機車都改LED燈，沒開遠燈但也沒遮光罩，不管是在你後面還是在你對向，都刺眼到靠北。」