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花2000元剪爛3斤草莓！親子團家長道歉　園主「原諒犯錯的孩子」

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網搜小組／綜合報導

苗栗台3線觀光草莓園上月29日接待一團十多人的親子團，沒想到他們消費近2000元，卻將部分草莓苗和葉子剪斷，損失慘重。好消息是，這件事情經過媒體報導，親子團的家長們1日親自登門向園主道歉，也獲得原諒，整件事情總算圓滿落幕。

▲▼遊客放任小孩拿剪刀亂剪，有的將草莓直接剪開，也有將整株幼苗剪斷，行徑惡劣，讓農民損失慘重 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲部分草莓被直接剪開。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

整起事件的起因是上月29日接待的親子團，業者提到，當時剛好是元旦連續假期前，一團6、7位大人帶著5、6位孩童在下午3點多入園，傍晚6點多離開總計消費將近2000元，由於他們剛好是最後一批遊客，結束接待後就準備關園整理，沒想到竟然發現部分草莓苗被剪斷，葉子也被剪個精光，讓原本可以有4期結果的草莓在第1期就「宣告死亡」。

業者難過地說，當時大人們來結帳還放任小孩在果園嬉鬧，聊天中有提到要回台中教書，可能包含教師在內，沒想到竟然發生這樣的事，整理過後還找到2、3斤成熟的果實散落在園區，加上今年是暖冬，草莓栽培不易，不得已只好在連假前暫停營業一天，整理後再重新開放，期望未來來玩的遊客能更珍惜，畢竟每一顆草莓都是農民辛苦栽種的成果。

▲無良的遊客把整園草莓破壞殆盡，把成熟的草莓用利剪開腸破肚，農民欲哭無淚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▼▲不只成熟的果實遭殃，就連幼苗也被剪壞。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

這件事經過媒體報導後引起各界關注，不過，2019年第一天就傳來好消息。業者在自己的臉書粉絲專頁中PO出兩張照片表示，親子團的家長們1日親自登門道歉，並遞上寫著「謝謝您有雅量原諒犯錯的孩子」等感謝詞的紅包，全程都很有誠意想和解，園主則選擇接受並原諒，讓這件事情圓滿落幕，「感謝各界媒體與粉絲的關切，謝謝大家。」

網友們也紛紛在PO文底下留言力挺，還有人轉貼至臉書爆料公社分享後續的新進度，「至少比死不認錯還要求爆料者道歉的好多了」、「有擔當的家長，認錯道歉處理得很好」、「人非聖賢，園主的處理方式是對的，雙方都能在事件中學到難得的經驗與教訓，同時在新的一年開始就能圓滿落幕，只能說真是太好了」。

►親子團花2000草莓園「地毯式恐攻」　農民含淚怨奥客「逼關門」

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關鍵字：苗栗,草莓園,爆料公社

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