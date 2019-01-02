綜藝天王吳宗憲簽5500萬本票　捲秦庠鈺136億吸金案北檢追債

▲秦庠鈺在海外潛逃1年多才落網。（圖／泰國移民局提供、記者張君豪翻攝）

突發中心／綜合報導

鼎立集團負責人秦庠鈺吸金136億元遭通緝，2018年9月在泰國持假護照闖關被逮，目前已入獄服刑。但台北地檢署為了追討犯罪所得，向台北地院聲請單獨宣告沒收已被查扣的資產，其中包含藝人吳宗憲的1500萬、4000萬元兩張本票，如果確定沒收，不排除會提出訴訟追討這筆5500萬的款項。

秦庠鈺原名秦家玉，他先是在台中經營公司不善欠下大筆債務，接著模仿吸金集團手法成立「鼎立國際集團」，自己擔任總裁，推出「金圓互助會」、「金圓保本型儲蓄專案」等金融性投資產品，打出23％到220％的年利率招攬會員，短短3年多招募2萬多名會員，吸金達到136億多元。

▲秦庠鈺的16件精品包市價約500萬，已在2012年變價法拍。（圖／翻攝自台北地檢署）

秦庠鈺除了利用這筆不法所得轉買400多筆不動產外，還成立10多家子公司、購買10多個愛馬仕皮包等精品，並出借17億參與碩天股票炒作案，同時借款5500萬給吳宗憲，投資「阿爾發光子科技公司」與「傑克傳播經紀公司」；吸金案爆發後，他被判處11年重刑定讞，卻在2016年逃往國外，直到去年9月才因為持假護照在泰國落網。

台北地檢署為了追討秦庠鈺的高額犯罪所得，針對411筆房產、帳戶、600萬元現金、股票、債權以及名牌包等已查扣的資產，向台北地院聲請單獨宣告沒收，根據《中國時報》報導，其中還包含當時吳宗憲借款的兩張本票，如果法院確定沒收，不排除會提出訴訟追討這5500萬元，用以償還被害人的損失或繳回國庫。

▼秦庠鈺收藏許多限量款柏金包。（圖／東森新聞）

▼綜藝天王吳宗憲可能會遭北檢追債。（圖／記者季相儒攝）