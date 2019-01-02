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社會 社會焦點 保障人權

綜藝天王吳宗憲簽5500萬本票　捲秦庠鈺136億吸金案北檢追債

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▲▼涉違法吸金的鼎立集團負責人秦庠鈺昨天持假護照入境泰國遭泰台警方逮捕。（圖／泰國移民局提供、記者張君豪翻攝）

▲秦庠鈺在海外潛逃1年多才落網。（圖／泰國移民局提供、記者張君豪翻攝）

突發中心／綜合報導

鼎立集團負責人秦庠鈺吸金136億元遭通緝，2018年9月在泰國持假護照闖關被逮，目前已入獄服刑。但台北地檢署為了追討犯罪所得，向台北地院聲請單獨宣告沒收已被查扣的資產，其中包含藝人吳宗憲的1500萬、4000萬元兩張本票，如果確定沒收，不排除會提出訴訟追討這筆5500萬的款項。

秦庠鈺原名秦家玉，他先是在台中經營公司不善欠下大筆債務，接著模仿吸金集團手法成立「鼎立國際集團」，自己擔任總裁，推出「金圓互助會」、「金圓保本型儲蓄專案」等金融性投資產品，打出23％到220％的年利率招攬會員，短短3年多招募2萬多名會員，吸金達到136億多元。

秦庠鈺吸金遭收押，16件精品包市價500萬11日法拍。（圖／翻攝自台北地檢署）

▲秦庠鈺的16件精品包市價約500萬，已在2012年變價法拍。（圖／翻攝自台北地檢署）

秦庠鈺除了利用這筆不法所得轉買400多筆不動產外，還成立10多家子公司、購買10多個愛馬仕皮包等精品，並出借17億參與碩天股票炒作案，同時借款5500萬給吳宗憲，投資「阿爾發光子科技公司」與「傑克傳播經紀公司」；吸金案爆發後，他被判處11年重刑定讞，卻在2016年逃往國外，直到去年9月才因為持假護照在泰國落網。

台北地檢署為了追討秦庠鈺的高額犯罪所得，針對411筆房產、帳戶、600萬元現金、股票、債權以及名牌包等已查扣的資產，向台北地院聲請單獨宣告沒收，根據《中國時報》報導，其中還包含當時吳宗憲借款的兩張本票，如果法院確定沒收，不排除會提出訴訟追討這5500萬元，用以償還被害人的損失或繳回國庫。

▼秦庠鈺收藏許多限量款柏金包。（圖／東森新聞）

▲▼秦庠鈺遭檢方拍賣的限量款柏金包。

▼綜藝天王吳宗憲可能會遭北檢追債。（圖／記者季相儒攝）

▲▼吳宗憲KID小鬼出席《綜藝玩很大之2019台灣小鎮漫遊年》記者會。吳宗憲（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：秦庠鈺,吳宗憲,本票,台北地檢署

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