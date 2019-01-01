夾腳拖屁孩賣場踏墊尿17秒　店家傻眼：廁所就在他面前啊！

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網搜小組／綜合報導

嘉義羅姓網友昨日（2018年12月31日）在臉書「爆怨公社」PO出一段17秒的影片指稱，畫面中的夾腳拖少年竟然在賣場裡隨地便溺，偏偏他面前的那扇門就是廁所門，只差一步卻不走進去，調監視器畫面一看都傻眼了，「真的，小孩的教育不能等。」

原PO提到，賣場裡的廁所有提供衛生紙，也願意借給客人使用，當天上午11點44分一名穿著夾腳拖、灰色上衣以及牛仔褲的青少年走到店內後方，還抬起頭到處張望，似乎是在尋找監視器，接著又直盯著外面留意有沒有店員經過，整整花了7秒鐘才低頭脫褲，站在廁所前的踏墊上小便，尿了10秒鐘就從容離開。

▲廁所就在夾腳拖少年的面前。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

「真的，小孩的教育不能等。」原PO強調，調出監視器一看超傻眼，因為夾腳拖少年面前那扇門的後方就是廁所，加上現在奇奇怪怪的人很多，無法確定究竟是故意的或者是真的尿急到1秒鐘也等不了，「（台灣的公民道德退步好多）感覺都快變成非洲人。」

其他網友看完影片同樣覺得很扯，紛紛留言力挺原PO，「還會東張西望就是知道自己在做壞事啊」、「有找監視器，可惜沒看到裡面這支」、「台灣屁孩不意外」、「有夠沒家教」；但也有網友認為，單從畫面上的外表判斷，尿尿男的年齡至少有20歲，應該不是小孩，或許是生病了才會做出比較脫序的行為。

▼他在脫下褲子前還不停東張西望，像是在尋找有無監視器。

▼尿完離開的態度也表現得很從容。