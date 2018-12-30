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親子團花2000草莓園「地毯式恐攻」　農民含淚怨奥客「逼關門」

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▲無良的遊客把整園草莓破壞殆盡，把成熟的草莓用利剪開腸破肚，農民欲哭無淚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無良的遊客把整園草莓破壞殆盡，把成熟的草莓用利剪開腸破肚，飽滿的水分流光浪費。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

最近正是草莓盛產的季節，位在苗栗台3線上一處觀光草莓園，29日遭到一團十多人的親子團惡意破壞，他們的行徑惡劣，不顧小孩隨便拿剪刀亂剪一通，把成熟的草莓果實「開腸破肚」，也把未結果的草莓苗剪光，讓農民好不容易要收成的草莓損失慘重，也暫停營業一天，重新整理園區。

▲▼遊客放任小孩拿剪刀亂剪，有的將草莓直接剪開，也有將整株幼苗剪斷，行徑惡劣，讓農民損失慘重 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼遊客放任小孩拿剪刀亂剪，有的將草莓直接剪開，也有將整株幼苗剪斷，行徑惡劣，讓農民損失慘重 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

業者表示，元旦連續假期正要開始，29日下午接待了一團十多人的親子團到園內採草莓，有6、7位大人帶著近5、6位的小朋友，在下午3點多入園遊玩，約在傍晚5點離開，共消費了近2000 元，由於他們是最後一團的遊客，結束後也準備關園整理。

業者指出，因為今年是暖冬，草莓生長不易、不容易栽培；當他看到現場情況時整個傻眼，這批遊客卻把部分草莓苗剪斷，或是葉子剪到精光，原本可以有4期結果，目前才是第1期結果，就宣告死亡，還有成熟的果實到處丟棄，約有2、3斤散落園區，踐踏農民的心血與辛苦，草莓園損失慘重。

▲業者也將暫停營業一天，好好把園區整理一番後，再開放採果。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲業者也將暫停營業一天，好好把園區整理一番後，再開放採果。（圖／記者黃孟珍翻攝）

業者難過的表示，目前沒有打算要報警追究損失，但對這群人的行為相當痛心疾首，原以為趁著元旦假期開始時，看看生意是否可以好一點，如今卻要暫停一天營業，好好的重新整理園區，希望讓假期出遊的民眾可以採到品質更好的草莓，也呼籲來玩的遊客好好的珍惜，因為每一顆草莓都是細心栽種成長的，千萬不要再用如此惡劣行為，踐踏農民的心血與辛苦。

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關鍵字：草莓,破壞,損失慘重

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