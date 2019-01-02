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社會 社會焦點 保障人權

上校夫帶按摩女拍婚紗　上尉妻用「尋找我的iPhone」捉姦輸了

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記者黃翊婷／綜合報導

莊姓女上尉懷疑何姓丈夫（上校）與蘇姓女按摩師搞曖昧，不僅一起到九族文化村玩，還打算拍婚紗照，於是利用「尋找我的iPhone」功能監控，果然發現丈夫的手機定位落在某間摩鐵，雖然趕到現場時並沒有捉姦在床，但還是氣得提告求償50萬元。不過，桃園地院法官認為，單憑手機定位的截圖無法證明兩人是否有進入摩鐵，因此裁定免賠，全案仍可上訴。

莊女指控，與何姓丈夫結婚後育有兩子，6年後卻發現對方時常與蘇女透過通訊軟體聯繫，查看對話內容包含「I MISS YOU SO MUCH」、「超級超級想你」、「有空嗎？可以打給我」等話，甚至傳送傳送愛心、I LOVE YOU等貼圖，2016年7月與友人一同到九族文化村遊玩，還拍下親密的照片，這才懷疑是否有偷吃的可能。

▲手部按摩,穴位,手掌,手指。（圖／翻攝自pixabay）

▲何男因為按摩認識蘇女。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

莊女為了證明自己的猜想沒錯，於是利用「尋找我的iPhone」功能監控，先是發現丈夫與蘇女定位落在某汽車旅館，還相約前往婚紗社預約拍攝，氣得衝到現場捉姦，但當時兩人已經離開；她強調，丈夫後來坦承外遇，她受到嚴重打擊罹患憂鬱症，至今仍必須接受治療，身心煎熬難以言喻，因此決定提告求償50萬元的精神慰撫金。

不過，何男反駁，他是在附近的按摩店認識蘇女，對方技術很好又會與顧客聊天，有時會利用曖昧的方式招攬客人，覺得很有趣才會答覆，但兩人並沒有做出其他逾矩的行為；至於拍婚紗的部分，是因為女方家境貧窮沒有拍過所以很羨慕，基於同情才會幫忙預約，事後覺得不妥也主動取消拍攝計畫，況且事發已超過2年早就超過時效，不應該這種時候還提出求償。

手機,滑手機,低頭族,傳訊息,電話。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲莊女透過手機定位捉姦。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

蘇女表示，自己確實是因為工作關係才會結識何男，對話曖昧也是考量到對方是客戶，所以不可能不給好臉色，但絕對沒有私下兩人單獨出去過，想拍攝婚紗則的確是因為羨慕，只是她與丈夫感情不佳，才會突發奇想找常客一起拍。

桃園地院法官認為，光靠「尋找我的iPhone」定位資料無法證明蘇、何兩人曾進入摩鐵，有可能只是路過，跟拍的照片也不清晰，無法明確辨別出車上的人，而「想你、I LOVE YOU」等對話，並非拘泥於夫妻或情侶之間，有些人想表達友情或單純的個人情緒也會使用，至於出遊的親密照只是右手稍微靠近而已，上述事證都無法證明兩人有不尋常的男女交往關係，因此裁定免賠，全案仍可上訴。

▼蘇女沒拍過漂亮的婚紗照，於是想找熟客一起拍。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

▲結婚,婚紗,情侶,夫妻,感情,戀愛,甜蜜。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

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關鍵字：外遇,上校,上尉,按摩

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