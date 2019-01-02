吳敦義邀周錫瑋任國民黨副主席　文傳會鎖定許淑華布局2020

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國民黨主席吳敦義1日在中央黨部108年元旦升旗典禮致詞中，喊出「重返執政」的口號，外傳他會在今日（2日）的中常會上公布新人事，並邀請前台北縣長周錫瑋擔任副主席，同時解決懸缺長達半年的文傳會主委一職。

▲外傳周錫瑋將接任國民黨副主席。（圖／記者季相儒攝）

根據《中國時報》報導，吳敦義預計在2日的中常會邀請周錫瑋擔任國民黨副主席，且通過的可能性不低，同時也會徵詢「神力女超人」立委許淑華的意見，接掌有「黨的門面」之稱的文傳會主委一職，一口氣補足國民黨的面子和裏子。不過，周錫瑋本人目前尚未做出回應，臉書的最新PO文仍停在評論總統蔡英文的元旦談話。

而吳敦義1日上午出席中央黨部108年元旦升旗典禮時，在致詞中提到，國民黨在2018年的九合一選舉中當選15席縣市長，議員、鄉鎮市長、市民代表、村里長等也都有不錯的成果，同年12月25日的議會正副議長選舉中，更贏得19個縣市的議長席次，這是人民對國民黨的愛護與包容。

同時吳敦義也提出4點對未來的期待，包含所有黨公職及黨務同仁要努力建立廉能有效率、親切勤快的政府與議會，服務國人；第二要讓人民賺大錢；第三是回應以家庭和樂幸福為基礎的公義和諧與社會期待；第四則是在「九二共識、一中各表」的基礎上，盡全力維護兩岸和平穩定發展，讓兩岸能互利雙贏。

最後，吳敦義帶著所有與會人員高喊「廉能政府」、「繁榮經濟」、「公義社會」、「兩岸和平」、「革新團結」、「重返執政」等口號；但被問到2019年的個人新年新希望，他回答，自己只關心國家、黨跟全民，「我個人沒有什麼特別的。」

▼文傳會主委人選包含蔣萬安（左）和許淑華（右）。（合成圖／記者徐政璿、林敬旻攝）