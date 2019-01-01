蔡英文拋「4個必須」侯友宜：兩岸交流像人與人之間　信任很重要

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

總統蔡英文上午在元旦文吿中提到「四個必須三個防護網」，其中一項提到在「政府」或「政府授權」的機構才能跟對岸對談。對此，新北市長侯友宜回應，兩岸之間交流，就像是人跟人之間的信任是很重要的，信任基礎要建立在多交往、多溝通。

蔡英文在元旦文吿中針對兩岸關係拋出「4個必須、3道防護網」，「4個必須」包括中國「必須正視中華民國台灣存在的事實」、「必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持」、「必須以和平對等方式來處理我們之間的歧異」，也「必須是政府或政府所授權的公權機構坐下來談」。



「3道防護網」則包括，民生安全防護網、資訊安全的防護網及兩岸互動中的民主防護網。蔡英文表示，她承認九合一大選是對執政者最嚴肅的檢驗，但這場選舉結果絕對不代表台灣的基層民意想要放棄主權，也絕對不代表台灣的民眾想要在台灣的主體性上做出退讓。



侯友宜1日中午出席「新北市政府市民服務團隊共識營」，針對蔡英文的元旦文告，他受訪表示，自己現在身為新北市長，他會在兩岸之間，一定會常常在城市交流上，建構為兩岸市民創造更大的經濟、更大福祉，「不管是安全對等、不管是甚麼條件，我們要走出去人家走進來」，大家緊密站在一起，有些問題只要有誠意化解、溝通，一定會更好。

媒體追問是否不認同蔡英文的說法，侯友宜則回應，做為新北市的市長，兩岸之間互相信任，互相為子民們、市民們想想看，怎麼幫助他們生活過得更好、往前走。他強調，有些事情是不是要想得那麼複雜、像得那麼多，當然中央有中央考量，地方來講積極交流，創造城市的雙贏。