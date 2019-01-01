蔡英文提兩岸「四個必須」　國民黨：怪東怪西怪中共





▲蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在總統府元旦升旗典禮結束後，一早發表「2019新年談話」，針對兩岸關係提出「四個必須、三道防護」。國民黨中央對此表示，蔡英文這次的新年談話沒太大新意，仍不脫「怪東怪西怪中共」論調，希望過去太多的反覆政策及幹話，不要出現在新的一年中。

蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」，其中提到「4個必須」，包括：正視中華民國台灣存在的事實、尊重2300萬人民對自由民主的堅持、以和平對等的方式來處理兩岸之間的歧異，和政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。

國民黨發言人洪孟楷表示，蔡英文的新年談話，仍然沒有太大的新意跟亮點，沒有對於過去兩年多的深切檢討跟反省，好像當九合一敗選都不存在一樣，這是藐視民意、把頭埋在沙堆裡的做法。

洪孟楷說，在兩岸關係上，蔡英文發表四個必須，但整體而言仍然不脫怪東怪西怪中共的論調，而無論從以前的「四個不會」到現在「四個必須」，蔡英文這種文青口號似的治國，恐怕跟台灣人民的感受差很遠。

洪孟楷提到，身為在野黨，國民黨只對現在執政者有一個要求，就是執政者「必須」謙卑的傾聽民意。任何違反2300萬人意志的事，蔡政府都不應該貿然地實行，過去太多的反覆政策及幹話在新的一年請不要再出現，人民的耐心有限、民意的反撲是即時且堅定的。