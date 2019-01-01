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路透：蔡英文用正式島嶼名　告訴中國須用和平解決分歧

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▲▼ 蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

▲ 蔡英文2019新年談話。（圖／記者周書羽攝）

國際中心／編譯

總統蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」，路透社同步報導指出，台灣總統搶先在中國國家主席習近平前發表，呼籲中國政府必須以和平方式解決兩岸間的分歧，並尊重其民主價值觀。報導中也表示，台灣目前正在為2020年的選舉做準備，而去年11月的九合一大選立場較為親中的國民黨大勝，已經重挫民進黨士氣。

路透社報導，自蔡英文2016年上任以來，中國不斷利用如友邦斷交、航空公司更改國家名稱等外交手段施加壓力，儘管蔡政府曾表示想維持現狀，中國仍擔心蔡英文會推動台灣獨立，因此在這段期間經常進行軍事演習。蔡英文在新年致詞中表示，海峽兩岸必須務實地理解，兩地在價值觀、政治制度上本質的分歧，「在這裡，我要呼籲中國，必須正視中華民國台灣存在的事實，必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異。」路透社特別指出，蔡英文所用的是「這座島嶼的正式名稱」。

路透社指出，蔡英文認為，中國對台灣政治與社會發展的干涉是「台灣目前最大的挑戰」。而中國否認對台灣內政有任何干涉，中國認為台灣只是個省份，若有必要將透過武力控制，台灣沒有權力作為單獨的政治實體，並得到國際承認，但民主台灣並沒有興趣被專制中國統治。

文章中提及，習近平1月2日將在北京人民大會堂舉辦《告台灣同胞書》40周年紀念會，1979年1月1日，中國宣布結束對台灣近海島嶼的常規砲擊，並開放雙方的通信，《告台灣同胞書》宣告兩岸之間數十年的敵意關係解凍。

報導最後提到，1949年12月蔣介石在內戰中敗給共產黨而遷至台灣，儘管兩地存在著深刻的商業、文化與個人間的聯繫，但未簽署任何和平條約，或是正式結束敵對行動。

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關鍵字：路透,台灣,蔡英文,新年談話,2019

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