路透：蔡英文用正式島嶼名　告訴中國須用和平解決分歧

國際中心/編譯

總統蔡英文1日上午於總統府發表「2019新年談話」,路透社同步報導指出,台灣總統搶先在中國國家主席習近平前發表,呼籲中國政府必須以和平方式解決兩岸間的分歧,並尊重其民主價值觀。報導中也表示,台灣目前正在為2020年的選舉做準備,而去年11月的九合一大選立場較為親中的國民黨大勝,已經重挫民進黨士氣。

路透社報導,自蔡英文2016年上任以來,中國不斷利用如友邦斷交、航空公司更改國家名稱等外交手段施加壓力,儘管蔡政府曾表示想維持現狀,中國仍擔心蔡英文會推動台灣獨立,因此在這段期間經常進行軍事演習。蔡英文在新年致詞中表示,海峽兩岸必須務實地理解,兩地在價值觀、政治制度上本質的分歧,「在這裡,我要呼籲中國,必須正視中華民國台灣存在的事實,必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持;必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異。」路透社特別指出,蔡英文所用的是「這座島嶼的正式名稱」。

路透社指出,蔡英文認為,中國對台灣政治與社會發展的干涉是「台灣目前最大的挑戰」。而中國否認對台灣內政有任何干涉,中國認為台灣只是個省份,若有必要將透過武力控制,台灣沒有權力作為單獨的政治實體,並得到國際承認,但民主台灣並沒有興趣被專制中國統治。

文章中提及,習近平1月2日將在北京人民大會堂舉辦《告台灣同胞書》40周年紀念會,1979年1月1日,中國宣布結束對台灣近海島嶼的常規砲擊,並開放雙方的通信,《告台灣同胞書》宣告兩岸之間數十年的敵意關係解凍。

報導最後提到,1949年12月蔣介石在內戰中敗給共產黨而遷至台灣,儘管兩地存在著深刻的商業、文化與個人間的聯繫,但未簽署任何和平條約,或是正式結束敵對行動。

