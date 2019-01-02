白冰冰代言高雄拚觀光！網嘆：五月天變「冰火五重天」

▲白冰冰代言高雄，讓網友開始懷念以前的代言人五月天。（圖／翻攝網路，下同）

政治中心／綜合報導

高雄觀光局規劃名人行銷高雄，邀請藝人白冰冰擔任觀光大使，行政院副發言人丁允恭也批說「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」，網友也議論紛紛，「五月天變成冰火五重天」。

網友踴躍討論，「會越來越不喜歡高雄」、「韓冰白冰傻傻分不清」、「韓市長的同溫層」、「找舞棍阿北都比這些強」、「恥度開最大」、「年輕的韓粉看到這個不知道要被朋友笑多久。kmt眼中的高雄就是這麼土俗有那麼多老少咸宜的明星可以選。」、「高雄又老又窮的形象相符呀」、「韓國瑜的內心真的很老派，國民黨都這個路線」

網友想起陳菊擔任市長時期的代言人是知名樂團五月天，「五月天換成白冰冰，太可悲了」、「五月天變白冰冰 真的會笑死」、「想念五月天XDD」、「別鬧了，好歹找個五月天或是流行偶像，找這麼老派的」還有人做了一張合成圖，「五月天變成冰火五重天」。

丁允恭批評「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」高市觀光局長潘恆旭也在臉書嗆聲，「副發言人您的說法太菁英傲慢了，高雄的海洋精神您忘掉了嗎！白冰冰、陳文茜有什麼不好？」白冰冰也回擊，她沒拿一毛錢，希望中央不要唱衰，「在那邊酸，你比酸民更扯。」

高雄觀光局計畫未來每個月都會邀請一名觀光大使，今年1月與2月的觀光大使一經敲定，分別為白冰冰與陳文茜，白冰冰為此拍攝「來去高雄」MV，介紹高雄風景與美食，潘恆旭強調，白冰冰在福建很紅，很受50歲以上族群歡迎，並認為丁允恭有歧視白冰冰之嫌。

丁允恭2日受訪時不改立場指出，他是就一個原則性角度，提醒城市觀光有長遠、常建的思考，包括觀光代言上怎樣擴生城市底蘊，或是跟城市有深入的脈絡連結，至於對個別人選他沒有太多評論，相信交給市民來評判。

至於有否其他推薦誰人選，丁允恭先強調他都很尊重，很多本土藝人都很優秀，希望不要從政治色彩出發，這樣會有更廣闊的接受度，但他不就白冰冰做個人做太多評論。