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白冰冰怒嗆「賤人閉嘴」　丁允恭轉趨低調：交給市民來評判

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▲行政院副發言人丁允恭。（圖／記者賴于榛攝）

▲行政院副發言人丁允恭。（資料照／記者賴于榛攝）

記者賴于榛／台北報導

高雄市政府找藝人白冰冰代言城市觀光，意外引發中央、地方與演藝圈三方爭論，白冰冰不滿被行政院副發言人丁允恭評論為「質感摧毀」，回嗆「賤人閉嘴」。對此，丁允恭則轉趨低調表示，誰來代言都尊重，很多本土藝人都很優秀，希望不要從政治色彩出發，這樣會有更廣闊的接受度，「人選交給市民來評判」。

高雄啟動名人代言城市觀光計畫，首波邀請白冰冰意外引起討論，丁允恭1日深夜在臉書上嘆道「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。高雄市長韓國瑜聞訊後指出，「不同年紀、不同族群，我覺得我們會聽到耳朵裡面，未來我們會特別注意，凡是願意幫我們高雄推銷觀光產業的，提高我們高雄市的能見度的，我們都非常感謝」；但高市觀光局長潘恆旭反應激烈，回嗆丁允恭有歧視之嫌。

主角之一的白冰冰則批評中央政府做得這麼爛，還要在那邊酸，她自掏腰包為高雄市民努力、打拚、拚觀光及經濟，但中央做了什麼？「我理直氣壯，如果說我擔任代言人去跟高雄市拿了什麼錢，那我就心虛了，不是這樣的喔，我們是非常理直氣壯的，請他們閉嘴，賤人閉嘴」。

對於白冰冰的言語反擊，丁允恭則轉趨低調表示，對個別人選他沒有太多評論，誰來代言都尊重，很多本土藝人都很優秀，希望不要從政治色彩出發，這樣會有更廣闊的接受度，「人選交給市民來評判」。

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關鍵字：丁允恭,白冰冰,潘恆旭,高雄,韓國瑜

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