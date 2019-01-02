白冰冰代言引爆中央、地方互槓　韓國瑜：可吸引不同年紀和族群

▲白冰冰代言高雄觀光。（圖／記者黃克翔、宋德威攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜積極推展觀光，每個月都會有觀光代言人，1月則是邀請資深藝人白冰冰擔任觀光大使，引發行政院副發言人跟高市觀光局長互槓，而網友也議論紛紛。對此，韓國瑜本人於2日作出回應，感謝白冰冰願意幫忙，相信可吸引不同年紀、族群的遊客，凡是願意幫高雄推銷觀光產業的，都非常感謝。

高雄觀光局計畫未來每個月都會邀請一名觀光大使，今年1月與2月的觀光大使一經敲定，分別為白冰冰與陳文茜，白冰冰為此拍攝「來去高雄」MV，介紹高雄風景與美食。韓國瑜2日表示，非常感謝白冰冰小姐，會持續蒐集更多意見，我們會聽進去，願意幫忙提升高雄市能見度的，都很感謝。

▲白冰冰本人回應代言一事怒砲轟「大家已經努力的為自己、為社會努力，中央政府做的那麼爛，你還要在那邊酸」。（圖／翻攝白冰冰臉書）

丁允恭1日在臉書轉貼一則新聞截圖，該報導指白冰冰是高雄觀光1月代言人，而他則是寫下「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快」。而高市觀光局長潘恆旭也不甘勢弱，在臉書分享該貼文並嗆聲，「副發言人您的說法太菁英傲慢了，高雄的海洋精神您忘掉了嗎！白冰冰、陳文茜有什麼不好？」白冰冰也回擊，她沒拿一毛錢，希望中央不要唱衰，「在那邊酸，你比酸民更扯。」

潘恆旭強調，白冰冰在福建很紅，很受50歲以上族群歡迎，並認為丁允恭有歧視白冰冰之嫌。

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