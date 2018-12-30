「總統幹不了好事」蔡正元：台應考慮內閣制！總統府改成電競館





▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

民進黨九合一選舉大敗，行政院長賴清德辭意甚堅，外傳將由參選新北市長失利的前閣揆蘇貞昌接任。國民黨前政策會執行長蔡正元30日在臉書上表示，行政院長平均任期不到村里長的三分之一，台灣會好才怪，乾脆考慮內閣制，這樣也不用花大錢養總統和卸任總統，直接把總統府改成年輕人的電競館，「反正總統幹不了好事」。

「該考慮內閣制了！」蔡正元說，從2000年後，行政院長成了「數饅頭的流水官」，平均任期還不到村里長的三分之一，台灣會好才怪！2000年到賴清德之前，共有13任行政院長，平均每任只有486天，任何上市公司總經理平均任期這麼短，而這13任行政院長中，任期最長的是1096天的游錫堃，任期最短的是109天的張善政。

蔡正元提到，前總統陳水扁時期，一共用掉6任行政院長，前總統馬英九也用掉6任行政院長，但任期長達12年的前總統李登輝，卻只用掉4任行政院長。台灣該考慮學習新加坡，改為純粹的「議會內閣制」，讓會做事的人有實權，可以長久擔任行政院長，讓會吹牛的人任虛位，當個沒有實權的總統。

蔡正元表示，這樣台灣也不用花大錢養總統、副總統和卸任總統，「反正總統幹不了好事，虛位化比較實際，總統府也可以改成年輕人的電競館，更有國際號召力，一舉數得。」