贊成超跑條款！蔡正元喊話「無限期支持」：台灣貧富差距太誇張了

<br>

網搜小組／綜合報導

新北市一名20歲林姓男子幫忙家裡送貨賺錢，結果恍神撞上了路邊的4輛法拉利超跑，賠償金額上看千萬引發討論。金融界人士張晉源就在臉書發文，呼籲政府制定「超跑條款」設賠償上限；國民黨政策會前執行長蔡正元也PO文表示「無限期支持」，但律師林智群則持不同的看法。

張晉源18日在臉書PO文表示，台灣貧富差距變大，天價超跑變多，一般人不小心擦撞，不止賠不起生活還會陷入困境，「有錢開超貴的車不該成為其他人的恐懼。否則台灣會變成有錢橫衝直撞，沒錢滾到旁邊去的鬼地方！」呼籲政府應該制定「超跑條款」，若非刻意碰撞應設賠償上限。

▲張晉源就在臉書發文，呼籲政府制定「超跑條款」設賠償上限。（圖／翻攝自張晉源臉書）

消息曝光後，除了有許多網友喊+1支持外，蔡正元也發文「無限期支持」說，「富者超跑好幾輛，貧者機車都捨不得換新，台灣貧富不均已經到了不像話的地步」、「機車騎士就算不是故意撞超跑，但保險公司卻會讓騎士不只破產，還會活不下去」、「這是什麼鳥社會」表示應該讓「凡是非故意撞損超跑」設定上限，超過的部分由保險公司和超跑車主自行吸收。

▲律師林智群則在臉書發文，認為根本不用為了超跑搞特例。（圖／記者林煒傑翻攝）

對此，律師林智群則在臉書發文，認為根本不用為了超跑搞特例，「基本上，這個是投保超額保險，就可以避免的法律風險。」而且《民法》損害賠償法理就是完全賠償，「不管弄壞超跑或普通車，就是要回復原狀或賠償，賠償金額要考慮折舊，並沒有什麼不合理的地方。」、「「其實已經有制度（超額保險）可以有效消彌法律風險，實在不需要動輒修法的！」