中影減資案被控獲利635萬涉背信　蔡正元無罪確定

▲蔡正元涉中影減資案，無罪確定。（圖／記者徐政璿攝）

記者吳銘峯／台北報導

前立委蔡正元在擔任中影董事長任內，遭檢方指控，在董事會主導辦理現金增資發行普通股，而後再以辦理減資認購的方式，讓自己的阿波羅投資公司獲利達635萬元。檢方因此依照刑法「背信罪」對他提起公訴。蔡正元一審無罪，檢方上訴二審，高等法院26日仍判決蔡正元無罪，全案確定。

蔡正元於2006年5月至2007年7月擔任中影董事長，而檢方指控，他在董事會上主導辦理現金增資發行普通股300萬股，讓認股人以遠低於每股淨值的每股10元價格認股。此外，認股人只要在這次辦理資本公積轉增資再辦理減資之前認購，每股可退回減資款13元，認股人除可獲得每股3元的減資利潤，並可無償取得中影股份。因此蔡正元與當時公司的副董事長莊婉均，均大量認股，其中蔡正元認購15萬股，他名下的阿波羅投資公司則認購196萬6780股，獲得每股3元的價差，不法利益共635萬餘元。檢方因此對他提起公訴。

一審由士林地方法院審理，最後認定增資、減資的議案均經過董事會決議通過，具有法律依據，查無證據證明蔡正元為自己利益主導董事會決議，因此一審判決蔡正元無罪。

檢方上訴二審，高等法院開庭時，蔡正元主張，莊婉均掏空中影7.5億元，他與阿波羅公司投入資金8000萬元來彌補中影財務缺口，他對中影只有功勞，沒有不當利益。他還說本案在2007年間，當時還擔任立委的蔡英文總統，還找他解釋整起事件，他要求傳喚蔡英文出庭作證，但未獲合議庭准許。

全案於26日宣判，高院採信蔡正元說法，仍認定蔡正元並未依自己利益而主導董事會決議，另外也查無其他積極證據，證明蔡正元有罪，因此高院駁回檢方上訴。全案確定。



