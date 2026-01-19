罵名嘴「不要臉」判賠12萬　藍議員喊政治判決：有什麼好驕傲的

▲桃園市議員詹江村。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

國民黨議員詹江村近日在社群平台上發文，針對被媒體人王瑞德提告一事，他認為「民進黨側翼」告贏他就是一場政治判決，沒什麼好驕傲的。但詹江村也藉此經驗告訴其他網友，如果罵王瑞德，「地檢署一定起訴你，這是很多人的經驗，那是政治判決，不要把它當作你是在罵一般人，他是一個為黨服務的人」。

詹江村曝過往經歷 提醒網友不要罵王瑞德

詹江村在臉書上貼出一張截圖，內容提及他被王瑞德提告、賠償12萬的事情。對此，他認為這是「政治判決」，「民進黨側翼」告贏他，有什麼好驕傲？他也忍不住直呼「不要臉」。

詹江村接著指出，他過去確實罵過王瑞德不要臉，然後被判12萬。事實上，臉書上很多罵王瑞德的人，也都有被起訴賠錢，有些人以為匿名就不會被抓到，這完全錯誤，「地檢署檢察官對王瑞德非常好，每一個罵王瑞德的人，被起訴出庭率超級無敵高」。

批對方不監督政府 詹江村稱是政治判決

詹江村還說，王瑞德是他的「黑粉」，都會來看他的臉書並蒐證。不過，他也忍不住批評，對於媒體人，不監督政府，只會抹黑在野黨，「是非常不恥（按語意判斷應為不齒）的，呸！」。詹江村最後表示，「再次提醒罵王瑞德，地檢署一定起訴你，這是很多人的經驗，那是政治判決，不要把它當作你是在罵一般人，他是一個為黨服務的人」。

貼文曝光後，有網友表示，「支持村長」、「村長加油」。也有網友則回應，「關政治判決什麼事情？就算一般民眾罵人也是會被告被罰的好嗎」、「守法不就沒事」、「不罵人的話，會被告嗎？如果有人罵你的話，你會不告他嗎」。