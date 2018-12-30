蔡、賴已被掃入灰燼　李正皓斷言「真龍脈」是國民黨最大對手





▲陳其邁、鄭文燦、林佳龍。（組合圖／記者林敬旻攝、桃園市政府提供、王義川競總提供）

政治中心／綜合報導

民進黨歷經九合一選舉大敗後，一舉一動受到外界強烈關注，包括總統蔡英文2020能否順利連任、行政院長賴清德何時請辭、誰會登上黨主席寶座等。不過國民黨草協聯盟發起人李正皓指出，蔡英文、賴清德已經被「掃入灰燼」，國民黨要注意的是「真龍脈」桃園市長鄭文燦、前台中市長林佳龍、前立委陳其邁三人。

李正皓29日在臉書上提到，陳其邁28日在滅火器演唱會中一躍而下，大玩人體衝浪，這「一躍不僅徹底躍出了敗選的陰霾，更將民進黨一刀切成以鄭文燦、林佳龍、陳其邁等人為首的青壯改變派，與蔡英文、賴清德等人為首的保守老成派。」

李正皓認為，國民黨未來10年至20年最大的對手，應是鄭文燦、林佳龍、陳其邁等人的「真龍脈」連線，至於蔡英文與賴清德，已經被這「真龍脈」掃入灰燼。鄭、龍、邁等人在選後表現的接青年地氣程度，與蔡英文、賴清德展現了極大的落差。

李正皓提到，萬人咖啡廳、人體衝浪，一波又一波符合青年時代感的行銷操作，「鄭龍邁」等人又逐漸的走進青年人群之中；相比之下，慰留、不反省、切割，一個又一個的政治老套宮廷劇，使蔡英文、賴清德等人逐漸的成為「年輕人眼中最大人的那種大人」。

「凡殺不死我的，必使我更強大」李正皓說，若當前國民黨還在因為蔡英文、賴清德的荒腔走板而沾沾自喜，那「『真龍脈』連線已經強勢來襲，國民黨準備好了嗎？」