台灣憲政制度誰當總統都做不好　柯文哲：所以本人意願不高

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，儘管黨內全力慰留，但過去選舉未逢敗仗的行政院長賴清德辭意甚堅，外傳將由參選新北市長失利但博得好評的前行政院長蘇貞昌接任。對此，柯文哲27日上午受訪表示，2000年以來，台灣平均1.3年換一個行政院長，這樣一定做不好事的，整個憲政的架構大有問題，直言就是因為這樣過去20年台灣的才會行政效率低落。

被問到蘇貞昌可能會是接手閣揆的人選，大老再度出馬救火，是否代表民進黨沒人？柯文哲表示，昨天才在問，從2000年到現在，差不多18年半，從阿扁那次開始，我們台灣的行政院長…賴清清德是第幾任？13還14任？其實這以前林濁水講過，「這不到平均1.3年換一個行政院長，這樣一定做不好事的，這整個憲政的架構真的大有問題。」

「我覺得過去20年台灣在政治上會行政效率低落還有整個這種。」柯文哲說，就自己當台北市長的經驗，坦白講第一年也是亂當的，雖然自己是新人，但也是到第3、第4年才比較很穩定的在推政策在走，「同樣的道理，如果一個台北市都需要時間去熟悉，到行政院這種全台灣的，你沒有花一年恐怕都還沒搞清楚狀況。」

柯文哲說，除非一開始就行政院副院長這種有計畫地栽培，「以我為例，如果突然跳去當行政院長，證前一年也是搞不清楚狀況，所以如果搞清楚狀況又要換人」；柯直言，所以為什麼過去20年來台灣整個中央政府看不出整個很有效的政策，政策換來換去、換來換去，其實林濁水關於這個有寫過很多文章。

最後柯文哲說，台灣憲政危機明白講，台灣這種憲政制度誰來當總統一樣做不好，「所以本人意願不高就是這樣。」

