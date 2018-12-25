台大有校長了！　蔡正元卻說民進黨「2020會死得更難看」

▲拔管案持續500多天。（資料照）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮24日主持記者會說明「台大校長遴選進度說明記者會」，宣布對台大遴選委員會的決議勉予核定，意即教育部將發台大校長聘書給管中閔，結束台大500多天沒有校長的日子。國民黨前立委蔡正元卻表示，若綠色名嘴還在噴臭嘴，2020會死得更難看。

葉俊榮表示，台大校長遴選案已經陷入僵局很久，且各方主張不同，在他擔任教育部長後，將此事定位為程序瑕疵，遴選案爭議包括管中閔擔任台哥大獨立董事的事實是否有揭露，以及當時擔任台哥大副董的遴選委員蔡明興是否要迴避等。

為補正程序瑕疵，葉俊榮表示，他多次和台大遴選委員會溝通，希望遴選委員會勇敢承擔，再次開會形成議案進行實質討論並做出議決，遴選會7月底雖有對外發表聲明，卻沒有實質開會，等於程序瑕疵補正只做了一半。

葉俊榮指出，教育部對台大遴選委員會再度開會一事已經不抱期待，台大代理校長已經這麼多天，衡量學生權益和高教發展，加上社會紛擾，決定勉予同意管中閔擔任台大校長，但也要求台大在3個月內針對此次校長遴選過程中的教師兼職與流程等瑕疵和爭議，進行全盤檢討且提出具體改革方案，並向教育部報告。

不過，蔡正元卻表示，罷凌大學自治500天，葉俊榮在直播談管中閔，民進黨政客還在講幹話，台大內那批職業學生，還在講屁話，綠色名嘴還在噴臭嘴，2020會死得更難看。