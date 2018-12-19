「這是什麼鳥社會！」蔡正元：支持「超跑條款」立法

▲20歲林姓男子16日清晨駕駛廂型車，一時恍神追撞停靠路邊的4輛法拉利，造成3輛受損、1輛僅碰撞到車牌。

圖文／鏡週刊

日前一台小貨車駕駛精神不濟連撞4台超跑，可能面臨天價維修費一事，引發社會熱烈討論，有金融界人士發起制定「超跑條款」，規定「非刻意碰撞汽車賠償上限」。國民黨前政策會執行長蔡正元大力支持，在臉書粉專貼文轉po，並表示「無限期支持快速修法」，表示「台灣的貧富不均，已到不像話的地步」、「這是什麼鳥社會」。

金融界人士張晉源認為，台灣貧富差距變大，天價超跑變多，一般人不小心擦撞可能就賠不起，「有錢開超貴的車不該成為其他人的恐懼。否則台灣會變成有錢橫衝直撞，沒錢滾到旁邊去的鬼地方！」

張晉源還呼籲應該制定非刻意碰撞汽車賠償上限的「超跑條款」，一天下來有近千人次留言討論，許多人都「+1」支持。

蔡正元也針對「超跑條款」表示贊同，他指出，台灣的貧富不均已到不像話的地步，富者超跑好幾輛，貧者機車都捨不得換新，機車若非故意撞超跑，超跑有全額保險，保險公司卻會讓機車不只破產，還活不下去，這是什麼鳥社會。本版臉書無限期支持快速修法，凡是非故意撞損超跑，賠償金額要設定上限，超過部分保險公司和超跑自行吸收。



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