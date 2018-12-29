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柯文哲直攻2020總統！ 苦苓：關鍵是民進黨的「他」

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▲▼ 柯文哲謝票園遊會 。（圖／記者周書羽攝）

▲柯文哲 。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在年底選戰驚險挺過藍綠夾殺，順利連任，外界關注柯是否角逐2020總統，他僅說「明年6月再問我」，作家苦苓分析，2020總統大選有一個關鍵變數，如果民進黨派的不是總統蔡英文，像是派出行政院長賴清德，柯文哲在沒有人情包袱下可能會投入選戰。

根據《三立新聞網》報導，苦苓表示，因為明年5月民進黨派誰參選已經確定，到時候會再決定，因為柯媽媽提過，他們是懂得知恩圖報的人，如果2020民進黨派蔡英文選總統，當然一定支持。他認為，如果民進黨派蔡英文，柯文哲可能就不會選，如果改派別人「就不一定了」，因此民進黨確定人選後，柯才會決定是否應戰。

▲▼柯蔡會，柯文哲、蔡英文於北門會面。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、蔡英文於北門會面。（圖／記者林敬旻攝）

苦苓指出，從柯文哲動作也可以看出他的企圖心，「台灣選總統，都要到美國面試」，柯文哲明年3月將去美國，就是要讓美國放心支持他。

苦苓分析，柯曾說兩岸立場上，需要一個雙邊都能認可的名詞，但是一個市長不需要管到兩岸關係，「這不是一個市長會說的話，一聽就知道是打算選總統。」

國民黨台北市議員李柏毅日前爆料，柯文哲在選前三天，柯團隊做出的民調顯示，柯文哲是落後的，投票當天其實柯準備的是敗選感言，「準備當場要宣布選2020年的總統！」

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關鍵字：2020總統大選,苦苓,柯文哲,賴清德,蔡英文

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