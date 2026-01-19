　
生活

跨越地域的墨色流轉！《墨光．流變—高雄水墨藝術》巡迴展台北登場

▲▼ 墨光流變,高雄水墨藝術,臺北市藝文推廣處,台北展覽,當代水墨,藝文,親子,旅遊,高雄市文化局。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲週末看展首選！《墨光．流變—高雄水墨藝術》巡迴展匯聚南台灣創作能量，以顛覆傳統水墨的印象，帶領觀者走進光影詩意空間，感受跨越南北的藝術溫度！（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

新年剛開始，還在煩惱週末要去哪裡「遛小孩」兼培養氣質嗎？不妨帶著全家人走進這處充滿詩意與想像的藝術空間！現正火熱在台北展開的《墨光．流變—高雄水墨藝術》巡迴展，徹底顛覆大家對傳統水墨「非黑即白」的刻板印象。此次，不僅匯聚了南台灣強大創作能量的藝術盛宴，更透過墨色的流轉變幻，引領大小朋友看見不同世代藝術家筆下這片土地的溫度與情感，更是連結南北城市最溫柔的語言。快趁著展期，揪親朋好友一起來場跨越地域的藝術散策！

▲▼ 墨光流變,高雄水墨藝術,臺北市藝文推廣處,台北展覽,當代水墨,藝文,親子,旅遊,高雄市文化局。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

南北城市文化相遇 × 跨域對話，引領觀眾走入水墨藝術的新語境
由高雄市政府文化局文化中心管理處主辦、臺北市藝文推廣處合辦，並由蔡文汀、盧福壽與詹獻坤（阿卜極）三位策展人聯手策劃的《墨光‧流變—高雄水墨藝術》巡迴展（臺北場），繼高雄首展獲得熱烈迴響後，已於115年1月14日起移師至臺北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室盛大展出，帶領北部觀眾重新探索高雄水墨在傳統底蘊與當代實驗之間的深度與能量。

以「流變」回應時代，呈現高雄水墨的多元光譜
本展以高雄為策展核心，深刻呈現城市水墨藝術「兼容與流變」的創作軌跡。高雄藝術家向來以開放、跨領域的創作精神聞名，此次巡迴展延續此一城市特質，展現藝術家群體如何從傳統筆墨、文化符碼過渡到跨媒介實驗，發展出獨樹一幟的藝術語彙。臺北作為巡迴第二站，不僅象徵南北藝術交流的重要節點，更是一次深度的文化對話。

策展人蔡文汀指出，展覽聚焦於水墨在不同世代間的對話，透過材質與觀念的轉換，回應當代文化的多元環境。主題中，「墨」象徵深厚的文化底蘊，「光」代表創新的能量，「流變」則寓意藝術在時代推移中的延伸、擴散與再造。

▲▼ 墨光流變,高雄水墨藝術,臺北市藝文推廣處,台北展覽,當代水墨,藝文,親子,旅遊,高雄市文化局。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

17位藝術家跨世代聯展，從平面到空間的視覺實驗
本次展覽匯集了17位橫跨資深、中壯、中青與新生代的高雄藝術家，名單包括：洪根深、李明啓、李明則、詹獻坤（阿卜極）、蔡文汀、黃法誠、陳柏源、吳佳軒、石忘塵、高聖賢、劉雄俊、盧福壽、蔡式媚、梁震明、王慶鐘、陳卉穎、洪民裕。

展出作品形式豐富，涵蓋傳統筆墨、複合媒材、裝置藝術、影像乃至空間實驗，從平面延伸至立體，從靜態轉化為動態，完整呈現高雄水墨藝術的多重面貌與旺盛生命力。

南北藝文界齊聚，共許臺灣水墨新未來
開幕式上，臺北市藝文推廣處處長詹素貞表示，本展是南北藝術長期交流、彼此滋養的成果，透過不同世代與風格的作品齊聚，彰顯臺灣水墨持續發展的活力，正如高雄市文化局局長王文翠所言：「藝術如同流水，能穿越時空與地域，潤澤人心。」高雄市文化局文化中心管理處處長廖小玲亦指出，期盼透過北上巡展，促成南北藝術家更緊密的觀摩與互動，讓高雄的藝術能量持續向外擴散。

▲▼ 墨光流變,高雄水墨藝術,臺北市藝文推廣處,台北展覽,當代水墨,藝文,親子,旅遊,高雄市文化局。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲臺北市藝文推廣處處長詹素貞。

▲▼ 墨光流變,高雄水墨藝術,臺北市藝文推廣處,台北展覽,當代水墨,藝文,親子,旅遊,高雄市文化局。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲高雄市政府文化局廖小玲處長。

多位學界與藝術界重量級人物亦對本展寄予厚望。高雄師範大學榮譽教授洪根深強調，優秀的高雄水墨應走出地域限制，讓更多人看見其價值；國立臺灣藝術大學教授羅振賢與李宗仁則認為，巡迴展對藝術家是極大的鼓勵，水墨作為帶有精神性的媒材，關鍵在於如何結合傳統與科技，形塑高辨識度的當代表現。

參展藝術家也分享了獨到見解。黃法誠認為水墨具有高度的文化符號可能性；九零後創作者陳柏源則分享，高雄水墨是長時間與土地互動、實驗堆疊的成果。策展人蔡文汀總結，高雄水墨擁有非主流卻極具特色的質地，其多元開放的表現，正是臺灣當代水墨發展的重要縮影。

為深化觀眾體驗，本展將於1月21日下午2時30分舉辦「藝術下午茶—高雄水墨的發展與變遷」講座，邀請策展團隊與藝術家親自分享創作脈絡。臺北場結束後，《墨光‧流變》將持續巡迴至桃園、臺中、臺南等地，讓水墨藝術的光采在全臺城市間流動綻放。

《墨光‧流變－高雄水墨藝術》巡迴展（臺北場）
展覽日期｜115年1月14日至2月1日
展覽地點｜臺北市藝文推廣處・藝文大樓1樓特展室
開館時間｜週二至週日09:00–21:00（週一休館）
相關活動｜1月21日（週三）14:30「藝術下午茶：高雄水墨的發展與變遷」

※活動詳情請洽：
臺北市藝文推廣處／連絡電話：(02)2577-5931 傳真：(02)2577-5997
活動訊息：請至臺北市藝文推廣處（網址：http://www.tapo.gov.taipei）「藝文大樓活動」項下查詢。

台中市南屯區永春國小，雖然沒有編制內的羽球隊，卻有一群每週固定進出球場的孩子與家長，在放學後的燈光下揮拍練習。由家長自發發起的「家委盃羽球賽」，至今已邁入第八年，從最初的社團活動，逐漸發展為全校師生與家庭共同參與的運動傳統，也讓羽球成為串聯校園與家庭的重要力量。

墨光流變高雄水墨藝術臺北市藝文推廣處台北展覽當代水墨藝文親子旅遊高雄市文化局

