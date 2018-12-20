江宜樺演講被嗆下台　蔡正元開砲：台大素質真差！

▲江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉。（圖／翻攝臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長江宜樺18日赴台大演講，卻遭到部分學生包圍，導致演講被迫中斷，只能無奈站在原地，最終狼狽離場，國民黨政策會前執行長蔡正元19日在臉書指出，「台大素質真差」。

蔡正元說，江宜樺應邀回台大演講，太陽花扈從學生干擾演講、攻擊江宜樺，理由是江宜樺擔任行政院長時下令驅逐攻佔行政院的太陽花學生。蔡正元19日指出，蔡英文政權學生去攻佔行政院，「恐怕不只是下令驅逐。」

蔡正元表示，台大不是自許爲言論自由的天地嗎？還有不准江宜樺演講這種事？主辦演講的學生被鬧場打臉也只是束手無策，「真是一代不如一代」。

江宜樺18日應台大政治學會之邀，以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題發表演講，這場開放報名後參加人數眾多，為因應眾多的報名人潮，主辦單位還將正式演講場地改到社科院101教室（和碩講堂），未料報名學生是來抗議的。

演講過程中，突然有學生衝上台上包圍，演講現場有群眾大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，江宜樺被群眾包圍，一度動彈不得「傻眼愣原地」。

▼蔡正元發文嗆台大生。（圖／翻攝蔡正元臉書）

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